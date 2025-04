https://1prime.ru/20250410/sud-856539408.html

Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала"

Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала"

2025-04-10T08:40+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 20 мая рассмотрит жалобу председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой на решение об отказе в иске об исключении кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ, следует из материалов дела. "Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству. Дата и время судебного заседания 20.05.2025 10.40", – сообщается в карточке дела. Согласно оспариваемому решению арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 19 марта, Васильевой отказано в иске об исключении из числа акционеров ПНТ, одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, иностранной компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли участия, определенной на момент вступления решения суда в законную силу". По оценке суда первой инстанции, "исключение одного из акционеров общества не является надлежащим способом разрешения имеющегося в обществе корпоративного конфликта". Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали также ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, который арбитражный суд удовлетворил 7 апреля. Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Елене Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций. При этом в системе "БИР-Аналитик" доля Tujunga Enterprises значится как 28%, остальные доли также указаны как принадлежащие кипрским компаниям: 22% у Almont Holdings Ltd, 10% у "Новомор Лимитед", 28% у Mobalko Holdings Limited, 12% у "Занфра Лимитед".

