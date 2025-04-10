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В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов

В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов - 10.04.2025, ПРАЙМ

В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов

Количество судов в акватории Москвы во время зимней навигации увеличилось на 36% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, сообщает столичный департамент... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:43+0300

2025-04-10T14:43+0300

2025-04-10T14:46+0300

экономика

москва

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Количество судов в акватории Москвы во время зимней навигации увеличилось на 36% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, сообщает столичный департамент транспорта. "На 36% больше судов зафиксировали этой зимой в акватории Москвы, чем в прошлом году. Подводим итоги зимней навигации: перевезли свыше 215 тысяч пассажиров прогулочного флота и более 340 тысяч пассажиров регулярного речного транспорта. Приняли более 2,3 тысячи заявок на подход судов к причалам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 12.00 до 15.00 стало самым активным временем, во время которого одновременно в акватории находились 25 судов. Также в период зимней навигации 68 сотрудников пассажирского сервиса работали на 17 причалах регулярного речного транспорта. На причалах "Китай-город" и "Сити-Экспоцентр" дежурили шесть береговых матросов, которые помогали экипажам при швартовке.

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