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В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов
В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов - 10.04.2025, ПРАЙМ
В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов
Количество судов в акватории Москвы во время зимней навигации увеличилось на 36% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, сообщает столичный департамент... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:43+0300
2025-04-10T14:46+0300
экономика
москва
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Количество судов в акватории Москвы во время зимней навигации увеличилось на 36% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, сообщает столичный департамент транспорта. "На 36% больше судов зафиксировали этой зимой в акватории Москвы, чем в прошлом году. Подводим итоги зимней навигации: перевезли свыше 215 тысяч пассажиров прогулочного флота и более 340 тысяч пассажиров регулярного речного транспорта. Приняли более 2,3 тысячи заявок на подход судов к причалам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 12.00 до 15.00 стало самым активным временем, во время которого одновременно в акватории находились 25 судов. Также в период зимней навигации 68 сотрудников пассажирского сервиса работали на 17 причалах регулярного речного транспорта. На причалах "Китай-город" и "Сити-Экспоцентр" дежурили шесть береговых матросов, которые помогали экипажам при швартовке.
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Экономика, МОСКВА
14:43 10.04.2025 (обновлено: 14:46 10.04.2025)
 
В акватории Москвы более чем на треть увеличилось число судов

Власти Москвы: число судов в акватории столицы 2024 г увеличилось на 36%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛето в Новосибирске
Лето в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Количество судов в акватории Москвы во время зимней навигации увеличилось на 36% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, сообщает столичный департамент транспорта.
"На 36% больше судов зафиксировали этой зимой в акватории Москвы, чем в прошлом году. Подводим итоги зимней навигации: перевезли свыше 215 тысяч пассажиров прогулочного флота и более 340 тысяч пассажиров регулярного речного транспорта. Приняли более 2,3 тысячи заявок на подход судов к причалам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что с 12.00 до 15.00 стало самым активным временем, во время которого одновременно в акватории находились 25 судов. Также в период зимней навигации 68 сотрудников пассажирского сервиса работали на 17 причалах регулярного речного транспорта. На причалах "Китай-город" и "Сити-Экспоцентр" дежурили шесть береговых матросов, которые помогали экипажам при швартовке.
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
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