https://1prime.ru/20250410/tekhnologii-856548134.html

INTO разработала на основе ИИ сервис для анализа опросов сотрудников

INTO разработала на основе ИИ сервис для анализа опросов сотрудников - 10.04.2025, ПРАЙМ

INTO разработала на основе ИИ сервис для анализа опросов сотрудников

Команда интегратора искусственного интеллекта INTO реализовала проект для Корпоративной Академии "Росатома" по обработке результатов масштабного опроса... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:48+0300

2025-04-10T11:48+0300

2025-04-10T11:49+0300

искусственный интеллект

технологии

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Команда интегратора искусственного интеллекта INTO реализовала проект для Корпоративной Академии "Росатома" по обработке результатов масштабного опроса сотрудников, сообщил агентству "Прайм" гендиректор интегратора Иван Павлович.Для этой задачи был специально разработан сервис на основе большой языковой модели, который позволил быстро и точно обработать данные опроса, классифицировать все по сегментам, а затем осуществить глубокий итоговый анализ."Этот проект отлично демонстрирует, как современные технологии оптимизируют человеческие трудозатраты и существенно сокращают сроки при обработке данных", – отметил Павлович.В исследовании приняли участие более 6000 сотрудников "Росатома". В ходе опроса они поделились своими идеями, каким видят будущее компании. Работа над проектом длилась две недели, по итогу подготовлен аналитический отчет с визуализацией результатов при помощи ИИ. Таким образом, объединение технологических инструментов с экспертным взглядом на результаты позволило в кратчайшие сроки провести масштабное исследование, указали в INTO.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

искусственный интеллект, технологии