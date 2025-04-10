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В Белом доме опровергли обсуждения между США и Китаем по торговле

В Белом доме опровергли обсуждения между США и Китаем по торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме опровергли обсуждения между США и Китаем по торговле

Конкретные обсуждения между США и Китаем по урегулированию торговых противоречий еще не начались, заявил в четверг советник Белого дома по экономике Кевин... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:22+0300

2025-04-10T16:22+0300

2025-04-10T16:22+0300

экономика

сша

китай

белый дом

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Конкретные обсуждения между США и Китаем по урегулированию торговых противоречий еще не начались, заявил в четверг советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт. "Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях", - заявил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность начала обсуждений Вашингтона и Пекина. Хессет добавил, что США прямо сейчас оказывают огромное влияние на Китай в вопросе торговых отношений. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать.

https://1prime.ru/20250410/ssha-856540570.html

сша

китай

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сша, китай, белый дом