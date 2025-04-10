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Трамп рассказал о своем отношению к Си Цзиньпину - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал о своем отношению к Си Цзиньпину
Трамп рассказал о своем отношению к Си Цзиньпину - 10.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о своем отношению к Си Цзиньпину
Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится. | 10.04.2025, ПРАЙМ
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политика
дональд трамп
си цзиньпин
отношения
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится. "Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится", - сообщил он журналистам в Белом доме. Трамп добавил, что уважает китайского лидера, но Китай "плохо обошелся" с США.
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дональд трамп, си цзиньпин, отношения
Политика, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, отношения
00:02 10.04.2025
 
Трамп рассказал о своем отношению к Си Цзиньпину

Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится

© AFP / Fred Dufour %Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© AFP / Fred Dufour 
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с Китаем заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и тот ему нравится.
"Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп добавил, что уважает китайского лидера, но Китай "плохо обошелся" с США.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Вчера, 20:40
 
ПолитикаДональд ТрампСи Цзиньпинотношения
 
 
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