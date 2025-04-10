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Троянову оштрафовали еще на 40 тысяч рублей

Троянову оштрафовали еще на 40 тысяч рублей - 10.04.2025, ПРАЙМ

Троянову оштрафовали еще на 40 тысяч рублей

Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой за неподачу... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T04:40+0300

2025-04-10T04:40+0300

2025-04-10T04:40+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой на штраф за аналогичное нарушение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте РФ отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".

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общество , бизнес, технологии, москва, рф, росфинмониторинг