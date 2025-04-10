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ЦБ расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка - 10.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка
ЦБ расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка
Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам, сообщается на сайте регулятора. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:32+0300
2025-04-10T10:32+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам, сообщается на сайте регулятора. "Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам. С помощью подтвержденной учетной записи теперь через портал можно направить регулятору уведомления: о приобретении или получении в доверительное управление более 1% акций или долей кредитной организации", - говорится в сообщении. Также теперь через портал можно направить ЦБ уведомления о приобретении права распоряжения, владения или доверительного управления акциями или долями профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, ломбарда, оператора финансовой платформы. Отмечается, что ранее заявители, которые не являются финансовыми организациями, направляли свои уведомления в основном в бумажном виде. "Пользователям "Госуслуг" также доступны сервисы по получению информации: об участнике финансового рынка или о паевом инвестиционном фонде; о том, находится ли человек или организация в базах данных о несоответствии требованиям к деловой репутации", - также сообщил регулятор.
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финансы
Экономика, Финансы
10:32 10.04.2025
 
ЦБ расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка

Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов для участников финрынка

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России расширил на "Госуслугах" перечень сервисов, доступных финансовым организациям и их акционерам или участникам. С помощью подтвержденной учетной записи теперь через портал можно направить регулятору уведомления: о приобретении или получении в доверительное управление более 1% акций или долей кредитной организации", - говорится в сообщении.
Также теперь через портал можно направить ЦБ уведомления о приобретении права распоряжения, владения или доверительного управления акциями или долями профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, ломбарда, оператора финансовой платформы.
Отмечается, что ранее заявители, которые не являются финансовыми организациями, направляли свои уведомления в основном в бумажном виде.
"Пользователям "Госуслуг" также доступны сервисы по получению информации: об участнике финансового рынка или о паевом инвестиционном фонде; о том, находится ли человек или организация в базах данных о несоответствии требованиям к деловой репутации", - также сообщил регулятор.
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