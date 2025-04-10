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В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо

В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо - 10.04.2025, ПРАЙМ

В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо

Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, говорится в сообщении регулятора. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:27+0300

2025-04-10T18:27+0300

2025-04-10T18:27+0300

экономика

аукционы

репо

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, говорится в сообщении регулятора. "Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке", - объяснили в ЦБ. Недельный аукцион репо 15 апреля будет проведен согласно графику с исполнением первой части сделок 16 апреля, второй части - 23 апреля. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 15 апреля. В случае значительного изменения динамики факторов формирования ликвидности или роста спроса банков на кредиты постоянного действия ЦБ РФ может возникнуть потребность не только в предоставлении, но и в абсорбировании ликвидности. В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона на срок одна неделя вместо аукциона репо соответствующая информация будет опубликована на сайте не позднее рабочего дня, предшествующего его проведению, добавили там. При этом ЦБ РФ, как и ранее, будет стремиться проводить недельные аукционы по управлению ликвидностью в одном направлении — репо или депозитный аукцион, отмечается в сообщении. "Система инструментов денежно-кредитной политики Банка России при этом останется неизменной. Банкам по-прежнему будут доступны все операции постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. Также в конце периодов усреднения обязательных резервов Банк России продолжит проводить аукционы "тонкой настройки" в том направлении и в том объеме, который необходим для выполнения банками обязательных резервных требований", - подчеркивают в ЦБ. ЦБ РФ продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций предоставления или абсорбирования ликвидности. Цель операций ЦБ РФ - поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки при сохранении достаточного уровня рыночной активности на межбанковском денежном рынке, заключили в регуляторе.

https://1prime.ru/20250324/repo-856063847.html

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аукционы, репо