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В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/tsb-856564302.html
В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо
В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо - 10.04.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо
Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, говорится в сообщении регулятора. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:27+0300
2025-04-10T18:27+0300
экономика
аукционы
репо
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, говорится в сообщении регулятора. "Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке", - объяснили в ЦБ. Недельный аукцион репо 15 апреля будет проведен согласно графику с исполнением первой части сделок 16 апреля, второй части - 23 апреля. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 15 апреля. В случае значительного изменения динамики факторов формирования ликвидности или роста спроса банков на кредиты постоянного действия ЦБ РФ может возникнуть потребность не только в предоставлении, но и в абсорбировании ликвидности. В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона на срок одна неделя вместо аукциона репо соответствующая информация будет опубликована на сайте не позднее рабочего дня, предшествующего его проведению, добавили там. При этом ЦБ РФ, как и ранее, будет стремиться проводить недельные аукционы по управлению ликвидностью в одном направлении — репо или депозитный аукцион, отмечается в сообщении. "Система инструментов денежно-кредитной политики Банка России при этом останется неизменной. Банкам по-прежнему будут доступны все операции постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. Также в конце периодов усреднения обязательных резервов Банк России продолжит проводить аукционы "тонкой настройки" в том направлении и в том объеме, который необходим для выполнения банками обязательных резервных требований", - подчеркивают в ЦБ. ЦБ РФ продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций предоставления или абсорбирования ликвидности. Цель операций ЦБ РФ - поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки при сохранении достаточного уровня рыночной активности на межбанковском денежном рынке, заключили в регуляторе.
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аукционы, репо
Экономика, аукционы, РЕПО
18:27 10.04.2025
 
В ЦБ РФ сообщили о переходе к проведению недельных аукционов репо

ЦБ РФ с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, говорится в сообщении регулятора.
"Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке", - объяснили в ЦБ. Недельный аукцион репо 15 апреля будет проведен согласно графику с исполнением первой части сделок 16 апреля, второй части - 23 апреля. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 15 апреля.
В случае значительного изменения динамики факторов формирования ликвидности или роста спроса банков на кредиты постоянного действия ЦБ РФ может возникнуть потребность не только в предоставлении, но и в абсорбировании ликвидности. В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона на срок одна неделя вместо аукциона репо соответствующая информация будет опубликована на сайте не позднее рабочего дня, предшествующего его проведению, добавили там.
При этом ЦБ РФ, как и ранее, будет стремиться проводить недельные аукционы по управлению ликвидностью в одном направлении — репо или депозитный аукцион, отмечается в сообщении.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Банк России проведет аукцион репо "тонкой настройки"
24 марта, 18:16
"Система инструментов денежно-кредитной политики Банка России при этом останется неизменной. Банкам по-прежнему будут доступны все операции постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. Также в конце периодов усреднения обязательных резервов Банк России продолжит проводить аукционы "тонкой настройки" в том направлении и в том объеме, который необходим для выполнения банками обязательных резервных требований", - подчеркивают в ЦБ.
ЦБ РФ продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций предоставления или абсорбирования ликвидности. Цель операций ЦБ РФ - поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки при сохранении достаточного уровня рыночной активности на межбанковском денежном рынке, заключили в регуляторе.
 
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