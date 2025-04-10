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Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины

Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины - 10.04.2025, ПРАЙМ

Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:10+0300

2025-04-10T11:10+0300

2025-04-10T11:10+0300

экономика

сша

польша

дональд трамп

дональд туск

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ВАРШАВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. "Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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сша, польша, дональд трамп, дональд туск