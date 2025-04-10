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Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины
Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины - 10.04.2025, ПРАЙМ
Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:10+0300
2025-04-10T11:10+0300
2025-04-10T11:10+0300
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ВАРШАВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. "Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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сша, польша, дональд трамп, дональд туск
Экономика, США, ПОЛЬША, Дональд Трамп, Дональд Туск
Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения Трампа отложить пошлины
Туск призвал извлечь пользу из решения Трампа отложить пошлины на 90 дней
ВАРШАВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней.
"Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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