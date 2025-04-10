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Туск призвал поляков прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Туск призвал поляков прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы
Туск призвал поляков прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы - 10.04.2025, ПРАЙМ
Туск призвал поляков прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:22+0300
2025-04-10T12:22+0300
общество
польша
смоленск
дональд туск
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ВАРШАВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. "Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление сообщества и взаимного уважения возможно и необходимо, даже если это по-прежнему очень сложно", - написал Туск на платформе Х. "Давайте попробуем. Они ждут такой дани памяти. Пусть они покоятся с миром", - добавил он. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
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польша
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общество , польша, смоленск, дональд туск
Общество , ПОЛЬША, Смоленск, Дональд Туск
12:22 10.04.2025
 
Туск призвал поляков прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы

Туск призвал поляков прекратить споры по поводу авиакатастрофы под Смоленском

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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ВАРШАВА, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.
Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году.
"Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление сообщества и взаимного уважения возможно и необходимо, даже если это по-прежнему очень сложно", - написал Туск на платформе Х.
"Давайте попробуем. Они ждут такой дани памяти. Пусть они покоятся с миром", - добавил он.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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ОбществоПОЛЬШАСмоленскДональд Туск
 
 
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