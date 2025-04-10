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В Дании пришли к неожиданному выводу в отношении России - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Дании пришли к неожиданному выводу в отношении России
В Дании пришли к неожиданному выводу в отношении России - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Дании пришли к неожиданному выводу в отношении России
Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет, говорится в датском отчёте о национальных угрозах. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:39+0300
2025-04-10T19:39+0300
политика
россия
угроза
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет, говорится в датском отчёте о национальных угрозах. "По оценкам службы разведки датского МО... в настоящее время нет угрозы... военного нападения (России - ред.) на Данию", - говорится в отчёте. Тем не менее, авторы документа, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, также бездоказательно утверждают, что военная угроза со стороны РФ якобы будет с годами расти. В документе также подчеркивается, что Дания сталкивается с самыми серьёзными рисками и угрозами безопасности со времён Второй мировой войны, среди них - кибератаки, диверсии, изменение климата. "Дания сегодня сталкивается с самой серьёзной и комплексной картиной рисков и угроз со времён Второй мировой войны... Кампании диверсий... имеют и физические, и психические последствия и используются, в том числе, для создания путаницы и разрушения доверия населения к властям... Изменение климата также усиливает риски... Разрушительная кибератака на критически важную инфраструктуру в Дании может повлиять на поддержание социально-значимых функций", - говорится в отчёте. Датский министр общественной безопасности и готовности Торстен Шак Педерсен также признал, что риски военного нападения РФ на страну сейчас невелики. "Здесь и сейчас риски кибератак, диверсии или экстремальных погодных явлений выше, чем... военное нападение", - приводит слова Педерсена датский телеканал TV2. Он добавил, что в настоящее время датские власти находятся в процессе проверки всей территории страны на предмет наличия убежищ. По данным телеканала, министр не смог ответить на вопрос о количестве в Дании убежищ, готовых к использованию в случае необходимости. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, угроза
Политика, РОССИЯ, угроза
19:39 10.04.2025
 
В Дании пришли к неожиданному выводу в отношении России

Отчет о нацугрозах Дании: угрозы нападения России на Данию на данный момент нет

© fotolia.com / anshar73"Копенгаген
Копенгаген - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / anshar73
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Угрозы военного нападения РФ на Данию в настоящее время нет, говорится в датском отчёте о национальных угрозах.
"По оценкам службы разведки датского МО... в настоящее время нет угрозы... военного нападения (России - ред.) на Данию", - говорится в отчёте.
Тем не менее, авторы документа, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, также бездоказательно утверждают, что военная угроза со стороны РФ якобы будет с годами расти.
В документе также подчеркивается, что Дания сталкивается с самыми серьёзными рисками и угрозами безопасности со времён Второй мировой войны, среди них - кибератаки, диверсии, изменение климата.
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"Дания сегодня сталкивается с самой серьёзной и комплексной картиной рисков и угроз со времён Второй мировой войны... Кампании диверсий... имеют и физические, и психические последствия и используются, в том числе, для создания путаницы и разрушения доверия населения к властям... Изменение климата также усиливает риски... Разрушительная кибератака на критически важную инфраструктуру в Дании может повлиять на поддержание социально-значимых функций", - говорится в отчёте.
Датский министр общественной безопасности и готовности Торстен Шак Педерсен также признал, что риски военного нападения РФ на страну сейчас невелики.
"Здесь и сейчас риски кибератак, диверсии или экстремальных погодных явлений выше, чем... военное нападение", - приводит слова Педерсена датский телеканал TV2.
Он добавил, что в настоящее время датские власти находятся в процессе проверки всей территории страны на предмет наличия убежищ. По данным телеканала, министр не смог ответить на вопрос о количестве в Дании убежищ, готовых к использованию в случае необходимости.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
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