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"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину
Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:36+0300
2025-04-10T23:37+0300
политика
украина
брюссель
вашингтон
мнение
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Он обрисовал парадоксальную ситуацию. По мнению Боуза, Соединенные Штаты поставляют Владимиру Зеленскому вооружения, финансовые средства и разведданные, а глава киевского режима тем временем совместно с Брюсселем и Лондоном противодействует Вашингтону."Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа, - написал ирландский журналист. - Пора перерезать пуповину".
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украина
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украина, брюссель, вашингтон, мнение
Политика, УКРАИНА, Брюссель, ВАШИНГТОН, мнение
23:36 10.04.2025 (обновлено: 23:37 10.04.2025)
 
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину

Журналист Боуз призвал разорвать связи Украины с Брюсселем и Лондоном

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
Он обрисовал парадоксальную ситуацию. По мнению Боуза, Соединенные Штаты поставляют Владимиру Зеленскому вооружения, финансовые средства и разведданные, а глава киевского режима тем временем совместно с Брюсселем и Лондоном противодействует Вашингтону.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Бельгия выделила Украине миллиард евро помощи
8 апреля, 16:31
"Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа, - написал ирландский журналист. - Пора перерезать пуповину".
 
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