https://1prime.ru/20250410/ukraina-856571288.html
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину
Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:36+0300
2025-04-10T23:36+0300
2025-04-10T23:37+0300
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Он обрисовал парадоксальную ситуацию. По мнению Боуза, Соединенные Штаты поставляют Владимиру Зеленскому вооружения, финансовые средства и разведданные, а глава киевского режима тем временем совместно с Брюсселем и Лондоном противодействует Вашингтону."Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа, - написал ирландский журналист. - Пора перерезать пуповину".
https://1prime.ru/20250408/ukraina-856481979.html
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украина, брюссель, вашингтон, мнение
Политика, УКРАИНА, Брюссель, ВАШИНГТОН, мнение
"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину
Журналист Боуз призвал разорвать связи Украины с Брюсселем и Лондоном