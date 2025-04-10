https://1prime.ru/20250410/ukraina-856571288.html

"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину

"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Пора". В Евросоюзе придумали, как нейтрализовать Украину

Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T23:36+0300

2025-04-10T23:36+0300

2025-04-10T23:37+0300

политика

украина

брюссель

вашингтон

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нужно прервать связь Украины с Евросоюзом, поскольку она вставляет палки в колеса американской политике, призвал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Он обрисовал парадоксальную ситуацию. По мнению Боуза, Соединенные Штаты поставляют Владимиру Зеленскому вооружения, финансовые средства и разведданные, а глава киевского режима тем временем совместно с Брюсселем и Лондоном противодействует Вашингтону."Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа, - написал ирландский журналист. - Пора перерезать пуповину".

https://1prime.ru/20250408/ukraina-856481979.html

украина

брюссель

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, брюссель, вашингтон, мнение