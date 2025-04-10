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Российских виноделов призвали наращивать производство премиального вина

Российских виноделов призвали наращивать производство премиального вина - 10.04.2025, ПРАЙМ

Российских виноделов призвали наращивать производство премиального вина

России необходимо наращивать объемы производства премиального вина, на рынке уже наблюдается его нехватка, сообщил глава экспертной группы "Винного гида России" | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:47+0300

2025-04-10T13:47+0300

2025-04-10T13:47+0300

экономика

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. России необходимо наращивать объемы производства премиального вина, на рынке уже наблюдается его нехватка, сообщил глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян. "Очень важно, чтобы виноделы шли вперед по качеству, поднимая планку именно достойного премиального вина, которое в ближайшее время мы с вами однозначно увидим и уже которого, к сожалению, не хватает", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". По его мнению, Россия будет сталкиваться с дефицитом такого вина в ближайшее время. "Страна сделала то, что ни одна страна мира еще не делала. Сегодня мы видим, что за 8 лет была сделана такая колоссальная работа каждым из партнеров, которые пытаются и помогают развивать российские вина не только в HoReCa, но и вообще в целом, чтобы потребитель был грамотен. Мы видим реальные результаты на сегодняшний день", - добавил он.

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бизнес, россия, москва