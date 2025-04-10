https://1prime.ru/20250410/vino-856554305.html

Доля российского вина на полках розницы превысила 20%

Доля российского вина на полках розницы превысила 20% - 10.04.2025, ПРАЙМ

Доля российского вина на полках розницы превысила 20%

Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:50+0300

2025-04-10T14:50+0300

2025-04-10T14:50+0300

бизнес

россия

вино

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. "Безусловно, в розничной торговле увеличилась за последний год представленность российских вин. Доля даже в крупных форматах, в которых мы сегодня присутствуем, уже превысила 20% полки. Это в том числе премиальные вина", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.

https://1prime.ru/20250410/vino-856552191.html

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бизнес, россия, вино