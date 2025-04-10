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Доля российского вина на полках розницы превысила 20% - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Доля российского вина на полках розницы превысила 20%
Доля российского вина на полках розницы превысила 20% - 10.04.2025, ПРАЙМ
Доля российского вина на полках розницы превысила 20%
Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:50+0300
2025-04-10T14:50+0300
бизнес
россия
вино
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. "Безусловно, в розничной торговле увеличилась за последний год представленность российских вин. Доля даже в крупных форматах, в которых мы сегодня присутствуем, уже превысила 20% полки. Это в том числе премиальные вина", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.
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бизнес, россия, вино
Бизнес, РОССИЯ, вино
14:50 10.04.2025
 
Доля российского вина на полках розницы превысила 20%

Ставцев: доля российского вина на полках розницы превысила 20%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа вина в Москве
Продажа вина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.
"Безусловно, в розничной торговле увеличилась за последний год представленность российских вин. Доля даже в крупных форматах, в которых мы сегодня присутствуем, уже превысила 20% полки. Это в том числе премиальные вина", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин".
Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин.
В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%.
В декабре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Российских виноделов призвали наращивать производство премиального вина
13:47
 
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