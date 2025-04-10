https://1prime.ru/20250410/vino-856554439.html
Объем продаж российских вин достиг максимума за 15 лет
Объем продаж российских вин достиг максимума за 15 лет - 10.04.2025, ПРАЙМ
Объем продаж российских вин достиг максимума за 15 лет
Прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет, было реализовано порядка полумиллиарда литров в разных каналах продаж, сообщил... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:51+0300
2025-04-10T14:51+0300
2025-04-10T14:56+0300
экономика
россия
вино
продажи
рекорд
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет, было реализовано порядка полумиллиарда литров в разных каналах продаж, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. "По итогам 2024 года в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. Это, наверное, рекорд, по крайней мере, за последние 15 лет. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". Он добавил, что дорогие, качественные российские вина можно купить не только в нишевых магазинах, но и в торговых сетях, ритейлы HoReCa (отели, кафе и рестораны – ред.) также могут соревноваться по продажам премиального вина. В четверг состоялось официальное открытие весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". Акция организована Роскачеством по инициативе Минпромторга, Минсельхоза совместно с Россельхозбанком, Ассоциацией виноградарей и виноделов России и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла. Мероприятие в первую очередь призвано поддержать отечественных производителей качественного вина, выделив их на полке ритейла.
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россия, вино, продажи, рекорд
Экономика, РОССИЯ, вино, продажи, рекорд
Объем продаж российских вин достиг максимума за 15 лет
Ассоциация ритейла: продажи вин РФ в 2024 году стали рекордными за 15 лет
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет, было реализовано порядка полумиллиарда литров в разных каналах продаж, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.
"По итогам 2024 года в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. Это, наверное, рекорд, по крайней мере, за последние 15 лет. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин".
Он добавил, что дорогие, качественные российские вина можно купить не только в нишевых магазинах, но и в торговых сетях, ритейлы HoReCa (отели, кафе и рестораны – ред.) также могут соревноваться по продажам премиального вина.
Российских виноделов призвали наращивать производство премиального вина
В четверг состоялось официальное открытие весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". Акция организована Роскачеством по инициативе Минпромторга, Минсельхоза совместно с Россельхозбанком, Ассоциацией виноградарей и виноделов России и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла. Мероприятие в первую очередь призвано поддержать отечественных производителей качественного вина, выделив их на полке ритейла.