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Военные передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5 - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Военные передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5
Военные передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5 - 10.04.2025, ПРАЙМ
Военные передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5
Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T05:17+0300
2025-04-10T05:17+0300
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ЛУГАНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной войны, эта очень редкая машина находилась в сильно повреждённом состоянии, но была поставлена на ход, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие ремонтного подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный прямо в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 1944 года выпуска", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что легендарный грузовик был найден в недавно освобожденном населенном пункте под Селидово (ДНР), в одном из заброшенных гаражей. В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 использовался для перевозки грузов и личного состава. "Машина, пережившая войну, находилась в сильно повреждённом состоянии, но военнослужащие решили вернуть её к жизни. В свободное время они кропотливо восстанавливали технику, используя архивные чертежи и самостоятельно выточенные запчасти, автомобиль был поставлена на ход", - сообщили в Минобороны. После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища. Командование училища выразило благодарность военнослужащим за ценный подарок. По словам офицеров, "это не просто машина, а часть нашей истории". "Теперь суворовцы смогут изучать героическое прошлое страны не только по учебникам, но и через прикосновение к живым свидетельствам эпохи", – сказал начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.
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россия, бизнес, общество , рф, минобороны рф
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ, Минобороны РФ
05:17 10.04.2025
 
Военные передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5

Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского училища ЗИС-5

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ЛУГАНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной войны, эта очень редкая машина находилась в сильно повреждённом состоянии, но была поставлена на ход, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие ремонтного подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный прямо в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 1944 года выпуска", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что легендарный грузовик был найден в недавно освобожденном населенном пункте под Селидово (ДНР), в одном из заброшенных гаражей. В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 использовался для перевозки грузов и личного состава.
"Машина, пережившая войну, находилась в сильно повреждённом состоянии, но военнослужащие решили вернуть её к жизни. В свободное время они кропотливо восстанавливали технику, используя архивные чертежи и самостоятельно выточенные запчасти, автомобиль был поставлена на ход", - сообщили в Минобороны.
После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища. Командование училища выразило благодарность военнослужащим за ценный подарок.
По словам офицеров, "это не просто машина, а часть нашей истории". "Теперь суворовцы смогут изучать героическое прошлое страны не только по учебникам, но и через прикосновение к живым свидетельствам эпохи", – сказал начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.
 
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