https://1prime.ru/20250410/vtb-856541376.html

ВТБ добавил функцию запретить снятие наличных по QR-коду

ВТБ добавил функцию запретить снятие наличных по QR-коду - 10.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ добавил функцию запретить снятие наличных по QR-коду

Клиенты ВТБ теперь могут установить в банковском приложении запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, убеждающих... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:44+0300

2025-04-10T09:44+0300

2025-04-10T09:44+0300

экономика

банки

финансы

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ теперь могут установить в банковском приложении запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет", сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкомат. Теперь в несколько кликов в "ВТБ Онлайн" можно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах", - говорится в сообщении Отмечается, что новый функционал помогает клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкоматы по QR-коду. Ранее банк также установил лимиты на суммы по таким операциям. Клиенты банка могут в пару кликов установить запрет на снятие и зачисление денег по QR в банкомате. В разделе "Безопасность" есть сервисы "Защиты от мошенников" - во вкладке "Самоограничения" можно подключить этот функционал. При этом, чтобы мошенники не могли легко это обойти, снять запрет клиент может только лично в отделении банка. "Чтобы противостоять схемам с использованием социальной инженерии и снятию средств по QR в банкоматах, команда ВТБ сделала возможность самоблокировки этого функционала. В приложении уже можно настроить ряд ограничений и лимитов, которые не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк. Но по-прежнему очень важно, чтобы клиенты не поддавались панике, когда неизвестные пытаются запугать по телефону, внимательно проверяли ссылки и устанавливали любое ПО только из официальных источников", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

https://1prime.ru/20250409/vtb-856517534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб