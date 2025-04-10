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Эксперт объяснила, в каком случае можно лишиться соцвыплаты

Эксперт объяснила, в каком случае можно лишиться соцвыплаты - 10.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, в каком случае можно лишиться соцвыплаты

Прекращение социальных выплат связано прежде всего с тем, что у получателя изменились обстоятельства, которые являлись основанием для назначения мер поддержки,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T02:02+0300

2025-04-10T02:02+0300

2025-04-10T02:02+0300

экономика

общество

финансы

минфин

социальные выплаты

социальный контракт

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Прекращение социальных выплат связано прежде всего с тем, что у получателя изменились обстоятельства, которые являлись основанием для назначения мер поддержки, и он больше не может рассчитывать на помощь от государства. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф”.Большинство социальных выплат - пособий, компенсаций, единовременных выплат - назначаются при соблюдении критериев нуждаемости или принадлежности к определенной социальной группе получателей (многодетные, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, пенсионеры).К примеру, изменился состав семьи, выросли доходы/состав имущества, снята группа инвалидности.На стадии подачи и рассмотрения документов на получение соцвыплат отказ возможен из-за того чтопредоставлены неполные или недостоверные данные. Впрочем, занижать доход и скрывать имущество бессмысленно: специалисты СФР, органов социальной защиты проверяют получателя/семью на соответствие критериям для получения выплат через сервисы межведомственного взаимодействия, объясняет Дайнеко.Отказать в соцвыплатах могут и при превышении дохода. При оценке нуждаемости оценивается не только величина заработка, но и другие источники - пенсии, стипендии, алименты, пособия, доходы по вкладам, от аренды имущества, самозанятости и ряд других."Например, родителю в разводе, воспитывающему ребенка, полагаются алименты. Даже если какой-то причине алименты не поступают (нет судебного решения, нотариального соглашения), при расчете дохода для назначения единого пособия алименты посчитают из величины МРОТ", - объяснила Ольга Дайнеко. Цифры такие: 25% МРОТ на одного ребёнка, 33 % - на 2 детей и 50 % МРОТ на 3 и более детей.Также нельзя претендовать на соцвыплаты при превышении по объему имущества. Например, при комплексной оценке нуждаемости выяснится, что у не многодетной семьи в собственности два автомобиля - в пособии откажут даже при соблюдении уровня среднедушевого дохода.Также, напоминает эксперт, при назначении единого пособия должно соблюдаться правило нулевого дохода: все трудоспособные члены семьи должны иметь доход или уважительную причину его отсутствия. Доход за предшествующий год ниже четырех МРОТ также не позволит стать получателем пособия, пояснила Дайнеко.По словам эксперта, Несоблюдение условий в процессе получения выплат тоже может повлечь приостановление денежной помощи. Так, из-за неуплаты "коммуналки" в течение двух месяцев и более субсидия на услуги ЖКХ перестанет поступать до погашения задолженности. Также безработный, явившийся на прием в состоянии опьянения или регулярно без уважительной причины пропускающий назначенное обучение, рискует своим пособием, добавила эксперт.Социальная помощь от государства может быть не только в виде пособий и компенсаций, но и как целевые выплаты. Например, в рамках социального контракта на открытие своего дела."Если условия соцконтракта нарушаются (нецелевое использование средств, прекращение деятельности ИП по своей инициативе в период действия соцконтракта, иные нарушения), полученные от государства деньги придется возвращать в полном объеме", - предупредила Ольга Дайнеко.

https://1prime.ru/20250331/moshenniki-856198570.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, минфин, социальные выплаты, социальный контракт