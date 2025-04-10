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Суд поддержал взыскание с немецкого банка в пользу "Русхимальянса"

Суд поддержал взыскание с немецкого банка в пользу "Русхимальянса" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Суд поддержал взыскание с немецкого банка в пользу "Русхимальянса"

Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) поддержал две нижестоящие инстанции, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T20:13+0300

2025-04-10T20:13+0300

2025-04-10T20:14+0300

экономика

суд

взыскание

банк

русхимальянс

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) поддержал две нижестоящие инстанции, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскали с немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg более 51,8 миллиона евро (более 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу немецкого банка на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Суды взыскал с ответчика сумму выплаты и проценты по банковской гарантии, которую он выдал немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке сжиженного природного газа. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, после чего "Русхимальянс" расторг контракты с подрядчиком, а впоследствии обратился с исками к Linde о взыскании убытков и неотработанных авансов. Параллельно заказчик обратился к банкам-гарантам подрядчика. Суды ранее также удовлетворил аналогичные иски "Русхимальянса" к другим немецким банкам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank.

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суд, взыскание, банк, русхимальянс