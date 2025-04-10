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"Яндекс" отметил снижение стоимости аренды квартир в городах-миллионниках

"Яндекс" отметил снижение стоимости аренды квартир в городах-миллионниках - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" отметил снижение стоимости аренды квартир в городах-миллионниках

Стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках снизилась в первом квартале 2025 года в среднем на 7,5% - до 34 тысяч рублей в месяц,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:38+0300

2025-04-10T10:38+0300

2025-04-10T10:38+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках снизилась в первом квартале 2025 года в среднем на 7,5% - до 34 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". "Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тысячи рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал - на 7,5%. Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года - на 28%", - говорится в сообщении сервиса. В нем указывается, что за первый квартал аренда подешевела в 15 из 16 мегаполисов. Наиболее значительное снижение медианной ставки показали Волгоград (-18,2%, до 25 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (-12,1%, до 30 тысяч рублей), Санкт-Петербург (-12%, до 40 тысяч рублей), Челябинск (-11%, до 26 тысяч рублей) и Москва (-10,2%, до 82 тысяч рублей). По данным сервиса, в остальных мегаполисах снижение ставки в течение квартала находилось в диапазоне от 1% (в Уфе) до 9,7% (в Казани). Единственным миллионником, продемонстрировавшим небольшой рост цены в течение трех месяцев, стал Красноярск (+1,8%, до 26 тысяч рублей). "Активность арендаторов выросла: в среднем объявления о сдаче квартир в марте арендаторы просматривали на 30% чаще, чем в конце 2024 года. Однако не менее активны и собственники жилья. Предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников, в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости. В результате самые дешевые квартиры сегодня находятся в экспозиции дольше, что и влияет на медианную стоимость, приводя к ее снижению в течение месяца и квартала", - добавляется в сообщении.

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недвижимость, бизнес, россия, москва