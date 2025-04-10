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Яйца в США подорожали до рекордного уровня

Яйца в США подорожали до рекордного уровня - 10.04.2025, ПРАЙМ

Яйца в США подорожали до рекордного уровня

Средняя цена на куриные яйца в США в марте возросла и достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину, следует из данных федерального бюро статистики... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:40+0300

2025-04-10T16:40+0300

2025-04-10T16:40+0300

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на куриные яйца в США в марте возросла и достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину, следует из данных федерального бюро статистики труда США. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда средняя цена достигла 5,897 долларов. Цены на яйца также отслеживает министерство сельского хозяйства США. По данным ведомства, средняя оптовая цена выросла на 60% год к году. На начало апреля министерство фиксирует цену на уровне около 3 долларов за дюжину яиц. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.

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