https://1prime.ru/20250410/yuan-856545804.html

Стоимость юаня к доллару опустилась до самого низкого уровня с 2007 года

Стоимость юаня к доллару опустилась до самого низкого уровня с 2007 года - 10.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость юаня к доллару опустилась до самого низкого уровня с 2007 года

Курс доллара к китайскому юаню в четверг достиг максимального значения с декабря 2007 года, превысив 7,35 юаня, свидетельствуют данные торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:00+0300

2025-04-10T11:00+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к китайскому юаню в четверг достиг максимального значения с декабря 2007 года, превысив 7,35 юаня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.48 мск курс доллара снижался до 7,343 юаня с 7,3499 юаня на вчерашнем закрытии, однако ранее в ходе торгов достигал 7,3511 юаня - максимума с декабря 2007 года. В это же время курс евро к доллару рос до 1,1014 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,10948 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 146,44 иены со 147,75 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,55%, до 102,42 пункта. Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. С четверга Китай увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон повышает пошлины на товары из КНР до 125%.

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рынки, китай, сша