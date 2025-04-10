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ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран
ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает США пересмотреть свой подход в вопросе введения пошлин и оценить возможность отмены мер в отношении... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:45+0300
2025-04-10T09:45+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает США пересмотреть свой подход в вопросе введения пошлин и оценить возможность отмены мер в отношении самых экономически уязвимых государств, заявила генсек органа Ребека Гринспан. "Наша мольба, наша просьба заключается в то, чтобы пересмотреть. Не то, чтобы мы ставим под вопрос то, что они делают, но (меры против более бедных стран) не повлияют на цели, которые США поставили в своей торговой политике", - сказала Гринспан газете Financial Times. Она отметила, что 44 из наименее развитых стран представляют только 1,6% в торговом дефиците США, однако эффект от американских пошлин может быть "чрезвычайно серьезным" для экономик этих государств. Тем не менее Гринспан отмечает, что в результате мер США увеличатся объемы торговли между странами Глобального Юга, и подчеркивает, что она поддерживает активизацию региональных торговых блоков. Кроме того, по мнению генсека ЮНКТАД, под влияние неуверенности из-за пошлин попадут и инвестиции, которые могут оставаться "парализованными" до того, пока ситуация улучшится или прояснится.
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сша, оон, financial times, юнктад
Экономика, США, ООН, Financial Times, ЮНКТАД
09:45 10.04.2025
 
ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран

Гринспан: ЮНКТАД призвала США пересмотреть пошлины в отношении бедных стран

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает США пересмотреть свой подход в вопросе введения пошлин и оценить возможность отмены мер в отношении самых экономически уязвимых государств, заявила генсек органа Ребека Гринспан.
"Наша мольба, наша просьба заключается в то, чтобы пересмотреть. Не то, чтобы мы ставим под вопрос то, что они делают, но (меры против более бедных стран) не повлияют на цели, которые США поставили в своей торговой политике", - сказала Гринспан газете Financial Times.
Она отметила, что 44 из наименее развитых стран представляют только 1,6% в торговом дефиците США, однако эффект от американских пошлин может быть "чрезвычайно серьезным" для экономик этих государств. Тем не менее Гринспан отмечает, что в результате мер США увеличатся объемы торговли между странами Глобального Юга, и подчеркивает, что она поддерживает активизацию региональных торговых блоков.
Кроме того, по мнению генсека ЮНКТАД, под влияние неуверенности из-за пошлин попадут и инвестиции, которые могут оставаться "парализованными" до того, пока ситуация улучшится или прояснится.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Глава Еврокомиссии призвала к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США
09:40
 
ЭкономикаСШАООНFinancial TimesЮНКТАД
 
 
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