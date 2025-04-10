Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/zabastovka-856568101.html
Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора
Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора - 10.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора
Более полутора тысяч специалистов аэрокосмического сектора – сотрудники компаний Thales, Dassault и ArianeGroup - вышли на забастовку около Бордо во Франции,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T20:22+0300
2025-04-10T20:25+0300
экономика
франция
забастовка
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/73/833457304_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c87a8c1985acbc4f055d58108728e9f.jpg
ПАРИЖ, 10 апр – ПРАЙМ. Более полутора тысяч специалистов аэрокосмического сектора – сотрудники компаний Thales, Dassault и ArianeGroup - вышли на забастовку около Бордо во Франции, жалуясь на низкие зарплаты, сообщает радиостанция Europe 1. "По данным префектуры и профсоюза, около 1500 протестующих прошли маршем возле аэропорта Бордо-Мериньяк, протестуя против "пренебрежительного отношения" к предложениям о повышении заработной платы в этих крупных группах, которые извлекают выгоду из бума авиационных и военных заказов на фоне европейского перевооружения", - сообщило СМИ. Сотрудники Thales в конце марта объявили о "ежедневной постоянной забастовке", в результате чего, по их словам, было остановлено 80% производства на заводе в Мериньяке - в частности, производство радара RBE2, которым оснащаются истребители Dassault Rafale. В Тулузе около 500 сотрудников Thales Alenia Space также присоединились к постоянной забастовке. Они протестуют против отказа в повышении зарплат, а также плана руководства о сокращении рабочих мест, в то время как остальные сотрудники перегружены работой. Как заявил представитель профсоюза CFDT в Thales, "когда у компаний есть портфель заказов на 10 лет вперед, им следует поделиться доходом". "В прошлом году зарплаты проиндексировали на 4%, а в этом году, несмотря на исторические результаты, только на 2%", - сказал он. "Прибыль в первую очередь направляется акционерам за счет совершенно сумасшедшего роста дивидендов, в то время как нам не хватает инвестиций в будущие продукты и человеческие ресурсы для надлежащей переоценки сотрудников", — заявил представитель профсоюза CGT. Забастовки сотрудников этих компаний проходят уже несколько месяцев. Компания Thales Alenia Space ранее заявила, что намерена сократить 1300 из 8600 сотрудников в космическом секторе, из них тысячу во Франции. О планах реорганизации в компании заявили на фоне больших потерь в сфере разработок спутников. В компании это объяснили необходимостью адаптироваться к "сложным условиям космической деятельности", которая негативно сказывается на ее финансовых показателях. Долг компании составляет порядка 1,6 миллиарда евро, в частности, из-за задержек в разработках и дополнительных затратах, связанных с новыми геостационарными телекоммуникационными спутниками Onesat, сообщало издание Monde. Ранее профсоюз CGT уже проводил манифестации в Тулузе, где базируются французские аэрокосмические компании. Ожидается, что сокращения будут проходить в период до середины 2026 года.
https://1prime.ru/20250404/frantsiya-856403211.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83345/73/833457304_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17d120e57baa121c703ffcd59f81e6f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, забастовка
Экономика, ФРАНЦИЯ, забастовка
20:22 10.04.2025 (обновлено: 20:25 10.04.2025)
 
Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора

Во Франции вышли на забастовку 1,5 тыс. сотрудников аэрокосмического сектора

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМозаичные панно в подземных переходах Ростова
Мозаичные панно в подземных переходах Ростова - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 10 апр – ПРАЙМ. Более полутора тысяч специалистов аэрокосмического сектора – сотрудники компаний Thales, Dassault и ArianeGroup - вышли на забастовку около Бордо во Франции, жалуясь на низкие зарплаты, сообщает радиостанция Europe 1.
"По данным префектуры и профсоюза, около 1500 протестующих прошли маршем возле аэропорта Бордо-Мериньяк, протестуя против "пренебрежительного отношения" к предложениям о повышении заработной платы в этих крупных группах, которые извлекают выгоду из бума авиационных и военных заказов на фоне европейского перевооружения", - сообщило СМИ.
Сотрудники Thales в конце марта объявили о "ежедневной постоянной забастовке", в результате чего, по их словам, было остановлено 80% производства на заводе в Мериньяке - в частности, производство радара RBE2, которым оснащаются истребители Dassault Rafale.
В Тулузе около 500 сотрудников Thales Alenia Space также присоединились к постоянной забастовке. Они протестуют против отказа в повышении зарплат, а также плана руководства о сокращении рабочих мест, в то время как остальные сотрудники перегружены работой.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Профсоюз железнодорожников Франции призвал к забастовке 9-11 мая
4 апреля, 21:22
Как заявил представитель профсоюза CFDT в Thales, "когда у компаний есть портфель заказов на 10 лет вперед, им следует поделиться доходом".
"В прошлом году зарплаты проиндексировали на 4%, а в этом году, несмотря на исторические результаты, только на 2%", - сказал он.
"Прибыль в первую очередь направляется акционерам за счет совершенно сумасшедшего роста дивидендов, в то время как нам не хватает инвестиций в будущие продукты и человеческие ресурсы для надлежащей переоценки сотрудников", — заявил представитель профсоюза CGT.
Забастовки сотрудников этих компаний проходят уже несколько месяцев.
Компания Thales Alenia Space ранее заявила, что намерена сократить 1300 из 8600 сотрудников в космическом секторе, из них тысячу во Франции.
О планах реорганизации в компании заявили на фоне больших потерь в сфере разработок спутников. В компании это объяснили необходимостью адаптироваться к "сложным условиям космической деятельности", которая негативно сказывается на ее финансовых показателях. Долг компании составляет порядка 1,6 миллиарда евро, в частности, из-за задержек в разработках и дополнительных затратах, связанных с новыми геостационарными телекоммуникационными спутниками Onesat, сообщало издание Monde.
Ранее профсоюз CGT уже проводил манифестации в Тулузе, где базируются французские аэрокосмические компании. Ожидается, что сокращения будут проходить в период до середины 2026 года.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯзабастовка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала