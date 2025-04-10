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Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора

Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора - 10.04.2025, ПРАЙМ

Во Франции вышли на забастовку сотрудники аэрокосмического сектора

Более полутора тысяч специалистов аэрокосмического сектора – сотрудники компаний Thales, Dassault и ArianeGroup - вышли на забастовку около Бордо во Франции,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T20:22+0300

2025-04-10T20:22+0300

2025-04-10T20:25+0300

экономика

франция

забастовка

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ПАРИЖ, 10 апр – ПРАЙМ. Более полутора тысяч специалистов аэрокосмического сектора – сотрудники компаний Thales, Dassault и ArianeGroup - вышли на забастовку около Бордо во Франции, жалуясь на низкие зарплаты, сообщает радиостанция Europe 1. "По данным префектуры и профсоюза, около 1500 протестующих прошли маршем возле аэропорта Бордо-Мериньяк, протестуя против "пренебрежительного отношения" к предложениям о повышении заработной платы в этих крупных группах, которые извлекают выгоду из бума авиационных и военных заказов на фоне европейского перевооружения", - сообщило СМИ. Сотрудники Thales в конце марта объявили о "ежедневной постоянной забастовке", в результате чего, по их словам, было остановлено 80% производства на заводе в Мериньяке - в частности, производство радара RBE2, которым оснащаются истребители Dassault Rafale. В Тулузе около 500 сотрудников Thales Alenia Space также присоединились к постоянной забастовке. Они протестуют против отказа в повышении зарплат, а также плана руководства о сокращении рабочих мест, в то время как остальные сотрудники перегружены работой. Как заявил представитель профсоюза CFDT в Thales, "когда у компаний есть портфель заказов на 10 лет вперед, им следует поделиться доходом". "В прошлом году зарплаты проиндексировали на 4%, а в этом году, несмотря на исторические результаты, только на 2%", - сказал он. "Прибыль в первую очередь направляется акционерам за счет совершенно сумасшедшего роста дивидендов, в то время как нам не хватает инвестиций в будущие продукты и человеческие ресурсы для надлежащей переоценки сотрудников", — заявил представитель профсоюза CGT. Забастовки сотрудников этих компаний проходят уже несколько месяцев. Компания Thales Alenia Space ранее заявила, что намерена сократить 1300 из 8600 сотрудников в космическом секторе, из них тысячу во Франции. О планах реорганизации в компании заявили на фоне больших потерь в сфере разработок спутников. В компании это объяснили необходимостью адаптироваться к "сложным условиям космической деятельности", которая негативно сказывается на ее финансовых показателях. Долг компании составляет порядка 1,6 миллиарда евро, в частности, из-за задержек в разработках и дополнительных затратах, связанных с новыми геостационарными телекоммуникационными спутниками Onesat, сообщало издание Monde. Ранее профсоюз CGT уже проводил манифестации в Тулузе, где базируются французские аэрокосмические компании. Ожидается, что сокращения будут проходить в период до середины 2026 года.

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франция, забастовка