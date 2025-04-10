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Захарова сравнила дискуссии про активы России с подготовкой преступления
Захарова сравнила дискуссии про активы России с подготовкой преступления - 10.04.2025, ПРАЙМ
Захарова сравнила дискуссии про активы России с подготовкой преступления
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:52+0300
2025-04-10T11:52+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с разработкой преступления и указала на возможность изучать на этом примере ход преступной мысли. В своем Telegram-канале она привела заявление Каллас о том, что внутри ЕС ведутся переговоры с государствами-членами союза насчет использования замороженных российских активов. В том числе обсуждается, как снизить риски от их использования, следует из слов Каллас. "Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - написала Захарова. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. -0-
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Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Кая Каллас, Мария Захарова, ЕС
Захарова сравнила дискуссии про активы России с подготовкой преступления
Захарова сравнила упомянутые дискуссии про активы РФ с подготовкой преступления
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с разработкой преступления и указала на возможность изучать на этом примере ход преступной мысли.
В своем Telegram-канале она привела заявление Каллас о том, что внутри ЕС ведутся переговоры с государствами-членами союза насчет использования замороженных российских активов. В том числе обсуждается, как снизить риски от их использования, следует из слов Каллас.
"Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - написала Захарова.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. -0-
Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах