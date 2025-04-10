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Новая Зеландия отменила санкции против экс-главы Evraz Абрамова

Новая Зеландия отменила санкции против экс-главы Evraz Абрамова - 10.04.2025, ПРАЙМ

Новая Зеландия отменила санкции против экс-главы Evraz Абрамова

Новая Зеландия отменила санкции в отношении экс-главы горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и его родственников, заявили в МИД страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T07:42+0300

2025-04-10T07:42+0300

2025-04-10T07:42+0300

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ДЖАКАРТА, 10 апр – ПРАЙМ. Новая Зеландия отменила санкции в отношении экс-главы горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и его родственников, заявили в МИД страны. "В Положение о санкциях в отношении России 2022 года вносятся поправки… Александр Абрамов и его родственники больше не будут являться лицами, подпадающими под санкции, с 11 апреля 2025 года", - говорится в сообщении, распространенном МИД Новой Зеландии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, запад, новая зеландия, рф, александр абрамов, владимир путин, мид, evraz