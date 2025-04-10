Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/zelenskiy-856554729.html
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:00+0300
2025-04-10T15:00+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — отметил парламентарий.Политик утверждает, что президент избавляется от всех, кто поддерживает переговоры. Кроме того, власть Зеленского превращается в "военного скунса", к которому лучше не приближаться.В марте президент Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, но для этого нужно устранить глубинные причины кризиса, чтобы гарантировать безопасность России в долгосрочной перспективе.
https://1prime.ru/20250410/zelenskiy-856539299.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
15:00 10.04.2025
 
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском

Депутат Рады Дубинский: Зеленский стал маргиналом в собственном окружении

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — отметил парламентарий.
Политик утверждает, что президент избавляется от всех, кто поддерживает переговоры. Кроме того, власть Зеленского превращается в "военного скунса", к которому лучше не приближаться.
В марте президент Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, но для этого нужно устранить глубинные причины кризиса, чтобы гарантировать безопасность России в долгосрочной перспективе.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
"Прекратите стучать". Зеленский набросился с критикой на главу Минфина США
08:39
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала