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"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:00+0300
2025-04-10T15:00+0300
2025-04-10T15:00+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — отметил парламентарий.Политик утверждает, что президент избавляется от всех, кто поддерживает переговоры. Кроме того, власть Зеленского превращается в "военного скунса", к которому лучше не приближаться.В марте президент Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, но для этого нужно устранить глубинные причины кризиса, чтобы гарантировать безопасность России в долгосрочной перспективе.
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском
Депутат Рады Дубинский: Зеленский стал маргиналом в собственном окружении
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — отметил парламентарий.
Политик утверждает, что президент избавляется от всех, кто поддерживает переговоры. Кроме того, власть Зеленского превращается в "военного скунса", к которому лучше не приближаться.
В марте президент Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, но для этого нужно устранить глубинные причины кризиса, чтобы гарантировать безопасность России в долгосрочной перспективе.
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