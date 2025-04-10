https://1prime.ru/20250410/zelenskiy-856554729.html

"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском

"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Военный скунс": в Раде сделали тяжелое признание о Зеленском

Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:00+0300

2025-04-10T15:00+0300

2025-04-10T15:00+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в маргинала в собственном окружении из-за нежелания урегулировать конфликт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков", — отметил парламентарий.Политик утверждает, что президент избавляется от всех, кто поддерживает переговоры. Кроме того, власть Зеленского превращается в "военного скунса", к которому лучше не приближаться.В марте президент Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, но для этого нужно устранить глубинные причины кризиса, чтобы гарантировать безопасность России в долгосрочной перспективе.

https://1prime.ru/20250410/zelenskiy-856539299.html

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украина, запад, владимир зеленский