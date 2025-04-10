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Золото дорожает третью торговую сессию подряд

Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 10.04.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает третью торговую сессию подряд

Стоимость золота растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, следует из данных бирж. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:31+0300

2025-04-10T09:31+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, следует из данных бирж. По состоянию на 9.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 60,69 доллара, или на 1,97%, до 3 140,09 доллара за тройскую унцию. За предыдущих два торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 4,29%. В это же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,5% - до 31,175 доллара за унцию. "Мы все еще весьма позитивны в отношении золота. Следующим шагом в определенный момент станут действия Федеральной резервной системы США, что будет способствовать росту спроса на золото", - прокомментировал агентству Блумберг глава глобального отдела валютных и сырьевых товаров UBS Global Wealth Management Доминик Шнайдер (Dominic Schnider). В среду вышел протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно опубликованному документу, регулятор отметил рост неопределенности перспектив экономики страны, а также усиление рисков ускорения инфляции и понижения уровня занятости.

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