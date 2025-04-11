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Адвокат рассказал, как помилуют россиянку Карелину - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Адвокат рассказал, как помилуют россиянку Карелину
Адвокат рассказал, как помилуют россиянку Карелину - 11.04.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, как помилуют россиянку Карелину
Гражданка США Ксения Карелина может быть освобождена от уплаты долга в 308 тысяч рублей по делу о госизмене в рамках указа о помиловании, заявил РИА Новости в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:50+0300
2025-04-11T06:50+0300
экономика
общество
рф
свердловская область
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Гражданка США Ксения Карелина может быть освобождена от уплаты долга в 308 тысяч рублей по делу о госизмене в рамках указа о помиловании, заявил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ. Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей. "Согласно положениям статьи 85 УК РФ (Помилование), осужденный может быть освобожден как от основного, так и от дополнительного наказания актом помилования", - сказал Аграновский. Вместе с тем, если в акте о помиловании Карелиной не значится информация об освобождении от дополнительного наказания, то штраф (как допнаказание) не подлежит списанию. Как пояснил РИА Новости юрист Дмитрий Кваша, судебные приставы в дальнейшем в рамках исполнительного производства могут не только арестовать счета Карелиной, но и изъять имущество в РФ для последующей его реализации в счет погашения задолженности.
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общество , рф, свердловская область
Экономика, Общество , РФ, Свердловская область
06:50 11.04.2025
 
Адвокат рассказал, как помилуют россиянку Карелину

Адвокат Аграновский: Карелину могут освободить от уплаты долга по делу о госизмене

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Гражданка США Ксения Карелина может быть освобождена от уплаты долга в 308 тысяч рублей по делу о госизмене в рамках указа о помиловании, заявил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, сообщало, что в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей.
"Согласно положениям статьи 85 УК РФ (Помилование), осужденный может быть освобожден как от основного, так и от дополнительного наказания актом помилования", - сказал Аграновский.
Вместе с тем, если в акте о помиловании Карелиной не значится информация об освобождении от дополнительного наказания, то штраф (как допнаказание) не подлежит списанию.
Как пояснил РИА Новости юрист Дмитрий Кваша, судебные приставы в дальнейшем в рамках исполнительного производства могут не только арестовать счета Карелиной, но и изъять имущество в РФ для последующей его реализации в счет погашения задолженности.
 
ЭкономикаОбществоРФСвердловская область
 
 
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