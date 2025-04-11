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"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров - 11.04.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров
Группа "Аэрофлот" по итогам первого квартала 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,6... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:05+0300
2025-04-11T12:05+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам первого квартала 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,6 миллиона человек с 11,5 миллиона годом ранее, в том числе в марте рост составил 2,6% - до 4,1 миллиона человек с 4 миллионов, говорится в ее сообщении. "Перевезено 11,6 миллиона пассажиров, на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщила группа результаты за первый квартал 2025 года. При этом на внутренних линиях перевезено 8,7 миллиона пассажиров, на 0,2% больше год к году, на международных линиях перевезено 3 миллиона пассажиров, на 2,9% больше год к году. "Пассажиропоток увеличился на 2,6% по сравнению с мартом 2024 года и составил 4,1 миллиона пассажиров", - сообщила группа результаты за март 2025 года. Там добавили, что на внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 2,2%, до 3,1 миллиона пассажиров, на международных линиях перевозки выросли на 3,8%, до 1,1 миллиона пассажиров. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, москва, аэрофлот
Бизнес, МОСКВА, Аэрофлот
12:05 11.04.2025
 
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров

"Аэрофлот" в I квартале увеличил перевозки пассажиров на 0,8%

"Аэрофлот"
Аэрофлот
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам первого квартала 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,6 миллиона человек с 11,5 миллиона годом ранее, в том числе в марте рост составил 2,6% - до 4,1 миллиона человек с 4 миллионов, говорится в ее сообщении.
"Перевезено 11,6 миллиона пассажиров, на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщила группа результаты за первый квартал 2025 года.
При этом на внутренних линиях перевезено 8,7 миллиона пассажиров, на 0,2% больше год к году, на международных линиях перевезено 3 миллиона пассажиров, на 2,9% больше год к году.
"Пассажиропоток увеличился на 2,6% по сравнению с мартом 2024 года и составил 4,1 миллиона пассажиров", - сообщила группа результаты за март 2025 года.
Там добавили, что на внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 2,2%, до 3,1 миллиона пассажиров, на международных линиях перевозки выросли на 3,8%, до 1,1 миллиона пассажиров.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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