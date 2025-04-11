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Акции "Аэрофлота" подскочили после заявления Лаврова
Акции "Аэрофлота" подскочили после заявления Лаврова - 11.04.2025, ПРАЙМ
Акции "Аэрофлота" подскочили после заявления Лаврова
Акции "Аэрофлота" подскочили, усилив рост после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия предложила США вывести авиакомпанию из-под санкций в... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T10:50+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" подскочили, усилив рост после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия предложила США вывести авиакомпанию из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, следует из данных торгов. К 10.41 мск акции "Аэрофлота" росли на 3,5%, до 69,18 рубля. На пике они подскакивали на 4,02%, а до новости росли на 1,9%. Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало, заявил Лавров ранее в пятницу.
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торги, рынки, акции, сша, аэрофлот
Торги, Рынки, Акции, США, Аэрофлот
Акции "Аэрофлота" подскочили после заявления Лаврова
Акции "Аэрофлота" подскочили на 3,5% после заявления Лаврова
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" подскочили, усилив рост после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия предложила США вывести авиакомпанию из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, следует из данных торгов.
К 10.41 мск акции "Аэрофлота" росли на 3,5%, до 69,18 рубля. На пике они подскакивали на 4,02%, а до новости росли на 1,9%.
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало, заявил Лавров ранее в пятницу.
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, заявил Лавров