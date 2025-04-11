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Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72% - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подскочил на 2,37%, до 2829,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,44% до 1158,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,61%, до 1061,24 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,72%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,95%, РТС - на 2%.
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Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
19:12 11.04.2025
 
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%

Российский рынок акций за пятницу вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНе брать (старое фото) *На фондовой бирже
Не брать (старое фото) *На фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подскочил на 2,37%, до 2829,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,44% до 1158,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,61%, до 1061,24 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,72%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,95%, РТС - на 2%.
График - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Российский рынок акций растет днем в пятницу
15:19
 
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