https://1prime.ru/20250411/aktsii-856609666.html
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:12+0300
2025-04-11T19:12+0300
2025-04-11T19:12+0300
экономика
рынки
акции
торги
москва
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/77481/95/774819500_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_55fcf855e544300d17873bf75444e424.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подскочил на 2,37%, до 2829,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,44% до 1158,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,61%, до 1061,24 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,72%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,95%, РТС - на 2%.
https://1prime.ru/20250411/rynok-856599432.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77481/95/774819500_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5f187516ce8575c52e6fedb51f7f5772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, акции, торги, москва, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за неделю вырос на 1,72%
Российский рынок акций за пятницу вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 2,37% и на 1,72% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подскочил на 2,37%, до 2829,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,44% до 1158,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,61%, до 1061,24 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,72%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,95%, РТС - на 2%.
Российский рынок акций растет днем в пятницу