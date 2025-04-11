Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250411/analitik-856575773.html
Аналитик рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Аналитик рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T07:45+0300
2025-04-11T07:45+0300
технологии
мировая экономика
сша
денис кусков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856575773.jpg?1744346714
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, преимущественно в Китае. Крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод - в Чжэнчжоу. "Если это (перенос производства в США - ред.) произойдет, цена любой продукции удвоится, потому что там нет рабочих", - сказал Муртазин. Он отметил, что рабочая сила в США стоит принципиально дороже, чем в Китае. С такой проблемой столкнулись уже многие компании, которые пытались это сделать. В свою очередь численность сотрудников будет примерно такой же, однако это будут уже специалисты Apple, профсоюза. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил РИА Новости, что iPhone могут подорожать при переносе производства. "Производство в Штатах подорожает, потому что будет выше стоимость труда сотрудников и некоторых других особенностей. Поэтому в любом случае стоит ожидать изменения ценовых характеристик в сторону увеличения", - заверил он. Сейчас в США стоимость iPhone 16 на 128 гигабайт начинается от 799 долларов, iPhone 16 Plus - от 899 долларов, на модель Pro - от 999 долларов, а на Pro Max (256 гигабайт) - от 1199 долларов. iPhone 15 можно приобрести от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов. В свою очередь, в России на текущий момент устройства можно купить по следующим ценам: iPhone 16 на 128 гигабайт - от 80 тысяч рублей, iPhone 16 Plus - от 83 тысяч рублей, Pro - от 100 тысяч рублей, а Pro Max (256 гигабайт) - от 134 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 на 128 гигабайт начинается от 63 тысяч рублей, iPhone 15 Plus - от 73 тысяч рублей.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, денис кусков
Технологии, Мировая экономика, США, Денис Кусков
07:45 11.04.2025
 
Аналитик рассказал о последствиях переноса производства Apple в США

Аналитик Муртазин: Apple может подорожать при переносе производства из Китая в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, преимущественно в Китае. Крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод - в Чжэнчжоу.
"Если это (перенос производства в США - ред.) произойдет, цена любой продукции удвоится, потому что там нет рабочих", - сказал Муртазин.
Он отметил, что рабочая сила в США стоит принципиально дороже, чем в Китае. С такой проблемой столкнулись уже многие компании, которые пытались это сделать. В свою очередь численность сотрудников будет примерно такой же, однако это будут уже специалисты Apple, профсоюза.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил РИА Новости, что iPhone могут подорожать при переносе производства. "Производство в Штатах подорожает, потому что будет выше стоимость труда сотрудников и некоторых других особенностей. Поэтому в любом случае стоит ожидать изменения ценовых характеристик в сторону увеличения", - заверил он.
Сейчас в США стоимость iPhone 16 на 128 гигабайт начинается от 799 долларов, iPhone 16 Plus - от 899 долларов, на модель Pro - от 999 долларов, а на Pro Max (256 гигабайт) - от 1199 долларов. iPhone 15 можно приобрести от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов.
В свою очередь, в России на текущий момент устройства можно купить по следующим ценам: iPhone 16 на 128 гигабайт - от 80 тысяч рублей, iPhone 16 Plus - от 83 тысяч рублей, Pro - от 100 тысяч рублей, а Pro Max (256 гигабайт) - от 134 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 на 128 гигабайт начинается от 63 тысяч рублей, iPhone 15 Plus - от 73 тысяч рублей.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДенис Кусков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала