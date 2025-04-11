https://1prime.ru/20250411/avtostat-856602278.html
Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились
Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились - 11.04.2025, ПРАЙМ
Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились
Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года сократились на 9% в годовом выражении и составили 115 машин, сообщило... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:15+0300
2025-04-11T16:15+0300
2025-04-11T16:15+0300
бизнес
россия
rolls-royce
bentley
lamborghini
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года сократились на 9% в годовом выражении и составили 115 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в России было продано 115 новых машин сегмента luxury. Это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в январе продажи в этом сегменте выросли на 35% в годовом выражении, в феврале остались на уровне годичной давности, а в марте упали на 30%. В январе-феврале рынок сохранял положительную динамику (+18%). "Самым популярным люксовым брендом за этот период является Rolls-Royce. Так, за три месяца эти автомобили были проданы в количестве 40 единиц. Второе место в марочном рейтинге занимает Bentley (34 штуки), а третье – Lamborghini (28 штук). Кроме них в первом квартале было реализовано 12 новых машин Ferrari и одна – Maserati", - добавило аналитическое агентство. Среди моделей бестселлером стал Rolls-Royce Cullinan (28 машин). Следом за ним идут Lamborghini Urus (24) и две модели Bentley – Bentayga и Continental GT (17 и 15 авто соответственно). Замыкает топ-5 Rolls-Royce Spectre (семь машин). По данным "Автостата", в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20250410/avto-856518479.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_03595a1ea0dbe20a352c3cbc38e81969.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, rolls-royce, bentley, lamborghini
Бизнес, РОССИЯ, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini
Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились
"Автостат": продажи люксовых автомобилей в России в I квартале сократились на 9%
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года сократились на 9% в годовом выражении и составили 115 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в России было продано 115 новых машин сегмента luxury. Это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе продажи в этом сегменте выросли на 35% в годовом выражении, в феврале остались на уровне годичной давности, а в марте упали на 30%. В январе-феврале рынок сохранял положительную динамику (+18%).
"Самым популярным люксовым брендом за этот период является Rolls-Royce. Так, за три месяца эти автомобили были проданы в количестве 40 единиц. Второе место в марочном рейтинге занимает Bentley (34 штуки), а третье – Lamborghini (28 штук). Кроме них в первом квартале было реализовано 12 новых машин Ferrari и одна – Maserati", - добавило аналитическое агентство.
Среди моделей бестселлером стал Rolls-Royce Cullinan (28 машин). Следом за ним идут Lamborghini Urus (24) и две модели Bentley – Bentayga и Continental GT (17 и 15 авто соответственно). Замыкает топ-5 Rolls-Royce Spectre (семь машин).
По данным "Автостата", в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.
Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто