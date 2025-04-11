https://1prime.ru/20250411/avtostat-856602278.html

Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились

Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились - 11.04.2025, ПРАЙМ

Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились

Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года сократились на 9% в годовом выражении и составили 115 машин, сообщило... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T16:15+0300

2025-04-11T16:15+0300

2025-04-11T16:15+0300

бизнес

россия

rolls-royce

bentley

lamborghini

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам первого квартала 2025 года сократились на 9% в годовом выражении и составили 115 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в первом квартале 2025 года в России было продано 115 новых машин сегмента luxury. Это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в январе продажи в этом сегменте выросли на 35% в годовом выражении, в феврале остались на уровне годичной давности, а в марте упали на 30%. В январе-феврале рынок сохранял положительную динамику (+18%). "Самым популярным люксовым брендом за этот период является Rolls-Royce. Так, за три месяца эти автомобили были проданы в количестве 40 единиц. Второе место в марочном рейтинге занимает Bentley (34 штуки), а третье – Lamborghini (28 штук). Кроме них в первом квартале было реализовано 12 новых машин Ferrari и одна – Maserati", - добавило аналитическое агентство. Среди моделей бестселлером стал Rolls-Royce Cullinan (28 машин). Следом за ним идут Lamborghini Urus (24) и две модели Bentley – Bentayga и Continental GT (17 и 15 авто соответственно). Замыкает топ-5 Rolls-Royce Spectre (семь машин). По данным "Автостата", в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20250410/avto-856518479.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, rolls-royce, bentley, lamborghini