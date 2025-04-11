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Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:20+0300
2025-04-11T09:20+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники."Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу", - отмечается в публикации.В сообщении также указано, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и российского лидера.
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общество , москва, сша, стив уиткофф, владимир путин
Политика, Общество , МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Axios: Уиткофф направился в Россию и может встретиться с Путиным в пятницу
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники.
"Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу", - отмечается в публикации.
В сообщении также указано, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и российского лидера.
Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN