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Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ

Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T09:20+0300

2025-04-11T09:20+0300

2025-04-11T09:20+0300

политика

общество

москва

сша

стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники."Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу", - отмечается в публикации.В сообщении также указано, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и российского лидера.

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москва

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общество , москва, сша, стив уиткофф, владимир путин