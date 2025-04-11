Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/axios-856578747.html
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:20+0300
2025-04-11T09:20+0300
политика
общество
москва
сша
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники."Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу", - отмечается в публикации.В сообщении также указано, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и российского лидера.
https://1prime.ru/20250402/peregovory-856328510.html
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, сша, стив уиткофф, владимир путин
Политика, Общество , МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин
09:20 11.04.2025
 
Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ

Axios: Уиткофф направился в Россию и может встретиться с Путиным в пятницу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, говорится в сообщении портала Axios со ссылкой на источники.
"Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу", - отмечается в публикации.
В сообщении также указано, что это может быть уже третья встреча Уиткоффа и российского лидера.
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN
2 апреля, 21:15
 
ПолитикаОбществоМОСКВАСШАСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала