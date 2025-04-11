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ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 апреля увеличилась до 17,948 триллиона рублей с 17,94 триллиона на 28 марта, сообщил Банк России. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:11+0300
2025-04-11T11:11+0300
2025-04-11T11:11+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 апреля увеличилась до 17,948 триллиона рублей с 17,94 триллиона на 28 марта, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 8,3 миллиарда рублей, или на 0,05%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база России в узком определении увеличилась до 17,948 трлн рублей
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 апреля увеличилась до 17,948 триллиона рублей с 17,94 триллиона на 28 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 8,3 миллиарда рублей, или на 0,05%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Международные резервы России обновили исторический максимум