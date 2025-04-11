Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/benzin-856601098.html
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:37+0300
2025-04-11T15:37+0300
экономика
рф
москва
алексей сазанов
аи-92
аи-95
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75813/30/758133088_0:66:601:404_1920x0_80_0_0_a980306e8b57d63ab05a4791298d9257.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 1,16% - до 50 264 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с четвергом и осталась на уровне 57 749 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,28% - до 60 507 рублей. Мазут вырос в цене на 4,98%, до 25 513 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,76%, до 15 811 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 1,33% - до 75 287 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
https://1prime.ru/20250408/benzin-856475631.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75813/30/758133088_0:10:601:460_1920x0_80_0_0_7dab3a9dfaf56417ebc6c0815c0b887d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, москва, алексей сазанов, аи-92, аи-95
Экономика, РФ, МОСКВА, Алексей Сазанов, Аи-92, Аи-95
15:37 11.04.2025
 
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% за неделю

Заправка
Заправка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов.
Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 1,16% - до 50 264 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с четвергом и осталась на уровне 57 749 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,28% - до 60 507 рублей.
Мазут вырос в цене на 4,98%, до 25 513 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,76%, до 15 811 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 1,33% - до 75 287 рублей за тонну.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту
8 апреля, 14:32
 
ЭкономикаРФМОСКВААлексей СазановАи-92Аи-95
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала