https://1prime.ru/20250411/benzin-856601098.html
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% - 11.04.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:37+0300
2025-04-11T15:37+0300
2025-04-11T15:37+0300
экономика
рф
москва
алексей сазанов
аи-92
аи-95
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75813/30/758133088_0:66:601:404_1920x0_80_0_0_a980306e8b57d63ab05a4791298d9257.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 1,16% - до 50 264 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с четвергом и осталась на уровне 57 749 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,28% - до 60 507 рублей. Мазут вырос в цене на 4,98%, до 25 513 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,76%, до 15 811 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 1,33% - до 75 287 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
https://1prime.ru/20250408/benzin-856475631.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75813/30/758133088_0:10:601:460_1920x0_80_0_0_7dab3a9dfaf56417ebc6c0815c0b887d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, москва, алексей сазанов, аи-92, аи-95
Экономика, РФ, МОСКВА, Алексей Сазанов, Аи-92, Аи-95
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% за неделю
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов.
Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 1,16% - до 50 264 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с четвергом и осталась на уровне 57 749 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,28% - до 60 507 рублей.
Мазут вырос в цене на 4,98%, до 25 513 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,76%, до 15 811 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 1,33% - до 75 287 рублей за тонну.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Цены на бензин Аи-92 в России вернулись к росту