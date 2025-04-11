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Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49% - 11.04.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:37+0300

2025-04-11T15:37+0300

2025-04-11T15:37+0300

экономика

рф

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аи-92

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 опустилась на 1,16% - до 50 264 рублей за тонну. В то же время стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с четвергом и осталась на уровне 57 749 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,28% - до 60 507 рублей. Мазут вырос в цене на 4,98%, до 25 513 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,76%, до 15 811 рублей. Стоимость авиакеросина снизилась на 1,33% - до 75 287 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

https://1prime.ru/20250408/benzin-856475631.html

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рф, москва, алексей сазанов, аи-92, аи-95