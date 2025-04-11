Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/birzhi-856590662.html
Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны
Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны - 11.04.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны
Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны и ее последствий для мировой торговли,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:02+0300
2025-04-11T13:02+0300
экономика
рынки
торги
китай
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны и ее последствий для мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,14%, до 7 902,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 7 055,47 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 20 254,85 пункта. Рынки обратили внимание на заявления об увеличении Китаем дополнительных пошлин на товары из США на 41%, до 125%. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы осторожно относятся к экономическим последствиям торговой войны между США и КНР и ее влиянию на мировые рынки. "Мы отмечаем потерю видимости и все еще находимся на этапе неопределенности", - комментирует ситуацию агентству глава отдела европейских акций OFI Invest AM в Париже Оливер Бадуэль (Olivier Baduel). Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250411/funt-856588381.html
китай
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_66:0:1435:1027_1920x0_80_0_0_f1c35bdf6bdd432e3346c66b3c82b227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, китай, сша, москва
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, МОСКВА
13:02 11.04.2025
 
Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны

Биржи ЕС снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Pavelis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны и ее последствий для мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,14%, до 7 902,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 7 055,47 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 20 254,85 пункта.
Рынки обратили внимание на заявления об увеличении Китаем дополнительных пошлин на товары из США на 41%, до 125%. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы осторожно относятся к экономическим последствиям торговой войны между США и КНР и ее влиянию на мировые рынки.
"Мы отмечаем потерю видимости и все еще находимся на этапе неопределенности", - комментирует ситуацию агентству глава отдела европейских акций OFI Invest AM в Париже Оливер Бадуэль (Olivier Baduel).
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Денежные купюры различных стран - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Стоимость фунта и евро к доллару поднимается
12:24
 
ЭкономикаРынкиТоргиКИТАЙСШАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала