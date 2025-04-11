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Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны

Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны - 11.04.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются на неопределенности вокруг торговой войны

Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны и ее последствий для мировой торговли,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:02+0300

2025-04-11T13:02+0300

2025-04-11T13:02+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на неопределенности вокруг возможной эскалации торговой войны и ее последствий для мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,14%, до 7 902,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 7 055,47 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 20 254,85 пункта. Рынки обратили внимание на заявления об увеличении Китаем дополнительных пошлин на товары из США на 41%, до 125%. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы осторожно относятся к экономическим последствиям торговой войны между США и КНР и ее влиянию на мировые рынки. "Мы отмечаем потерю видимости и все еще находимся на этапе неопределенности", - комментирует ситуацию агентству глава отдела европейских акций OFI Invest AM в Париже Оливер Бадуэль (Olivier Baduel). Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, торги, китай, сша, москва