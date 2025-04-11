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Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ
Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:43+0300
2025-04-11T16:43+0300
2025-04-11T16:43+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг. Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности. "Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники. Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце.
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мировая экономика, украина, киев, дональд трамп, пит хегсет
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ
Bloomberg: шеф Пентагона Хегсет приветствовал увеличение Европой содействия Киеву
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг.
Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности.
"Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.
Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце.
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