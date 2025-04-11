Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/blumberg-856603481.html
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ
Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:43+0300
2025-04-11T16:43+0300
политика
мировая экономика
украина
киев
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/76013/95/760139511_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_7434041ecdb58f77c93baf32a99b2d1f.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг. Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности. "Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники. Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце.
https://1prime.ru/20250411/ukraina-856599267.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76013/95/760139511_82:0:942:645_1920x0_80_0_0_0a59740422e9b176a69c102ec5bc20a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, дональд трамп, пит хегсет
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет
16:43 11.04.2025
 
Пентагон приветствовал увеличение Европой содействия Украине, пишут СМИ

Bloomberg: шеф Пентагона Хегсет приветствовал увеличение Европой содействия Киеву

© Фото : CC BY 2.0/dbking Пентагон
Пентагон - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : CC BY 2.0/dbking
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг.
Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности.
"Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.
Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили
15:18
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАКиевДональд ТрампПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала