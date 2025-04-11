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Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС - 11.04.2025, ПРАЙМ
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T21:33+0300
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политика
москва
сенегал
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. "Сенегал - одна из стран, которая приветствовала создание БРИКС, и ведет переговоры с ним, чтобы однозначно иметь возможность стать ее частью", - сказала Фалл в интервью телеканалу RT. По словам министра, Сенегалу есть что предложить БРИКС благодаря стабильности и ресурсам, а также импульсу промышленного развития, который страна хочет создать.
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москва
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москва, сенегал, rt
Политика, МОСКВА, СЕНЕГАЛ, RT
21:33 11.04.2025
 
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Глава МИД Сенегала Фалл: страна ведет переговоры о вступлении в БРИКС

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл.
"Сенегал - одна из стран, которая приветствовала создание БРИКС, и ведет переговоры с ним, чтобы однозначно иметь возможность стать ее частью", - сказала Фалл в интервью телеканалу RT.
По словам министра, Сенегалу есть что предложить БРИКС благодаря стабильности и ресурсам, а также импульсу промышленного развития, который страна хочет создать.
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