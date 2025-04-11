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Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС - 11.04.2025, ПРАЙМ
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T21:33+0300
2025-04-11T21:33+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. "Сенегал - одна из стран, которая приветствовала создание БРИКС, и ведет переговоры с ним, чтобы однозначно иметь возможность стать ее частью", - сказала Фалл в интервью телеканалу RT. По словам министра, Сенегалу есть что предложить БРИКС благодаря стабильности и ресурсам, а также импульсу промышленного развития, который страна хочет создать.
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Политика, МОСКВА, СЕНЕГАЛ, RT
Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС
Глава МИД Сенегала Фалл: страна ведет переговоры о вступлении в БРИКС
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл.
"Сенегал - одна из стран, которая приветствовала создание БРИКС, и ведет переговоры с ним, чтобы однозначно иметь возможность стать ее частью", - сказала Фалл в интервью телеканалу RT.
По словам министра, Сенегалу есть что предложить БРИКС благодаря стабильности и ресурсам, а также импульсу промышленного развития, который страна хочет создать.
В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям