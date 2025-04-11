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Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС - 11.04.2025, ПРАЙМ

Сенегал ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T21:33+0300

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политика

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сенегал планирует присоединение к БРИКС и ведет переговоры о вступлении, сообщила министр иностранных дел страны Ясин Фалл. "Сенегал - одна из стран, которая приветствовала создание БРИКС, и ведет переговоры с ним, чтобы однозначно иметь возможность стать ее частью", - сказала Фалл в интервью телеканалу RT. По словам министра, Сенегалу есть что предложить БРИКС благодаря стабильности и ресурсам, а также импульсу промышленного развития, который страна хочет создать.

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