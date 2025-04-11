https://1prime.ru/20250411/britaniya-856578589.html

Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло

Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло - 11.04.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло

Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T09:13+0300

2025-04-11T09:13+0300

2025-04-11T09:13+0300

экономика

промышленность

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что феврале показатель не изменился в месячном выражении.

https://1prime.ru/20250408/britaniya-856478740.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, великобритания