https://1prime.ru/20250411/britaniya-856578589.html
Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло
Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло - 11.04.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло
Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T09:13+0300
2025-04-11T09:13+0300
2025-04-11T09:13+0300
экономика
промышленность
великобритания
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что феврале показатель не изменился в месячном выражении.
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промышленность, великобритания
Экономика, Промышленность, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Промпроизводство в Великобритании в феврале неожиданно выросло
Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 1,5% к январю
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1,5% к январю, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что феврале показатель не изменился в месячном выражении.
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