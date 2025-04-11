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Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву
Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву - 11.04.2025, ПРАЙМ
Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:50+0300
2025-04-11T11:50+0300
2025-04-11T11:50+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов. "Мы потратим в этом году 4,5 миллиарда фунтов на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", - сказал Хили, который председательствует на встрече министров обороны контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании, ее экономику. Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта.
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Политика, УКРАИНА, Общество
Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву
Министр обороны Британии Хили объявил о новом пакете военной помощи Киеву
БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов.
"Мы потратим в этом году 4,5 миллиарда фунтов на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", - сказал Хили, который председательствует на встрече министров обороны контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По его словам, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании, ее экономику.
Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта.
Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро