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Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву

Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву - 11.04.2025, ПРАЙМ

Министр обороны Британии объявил о новом пакете военной помощи Киеву

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:50+0300

2025-04-11T11:50+0300

2025-04-11T11:50+0300

политика

украина

общество

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в пятницу на заседании контактной группы по Украине о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов. "Мы потратим в этом году 4,5 миллиарда фунтов на военную помощь Украине – это самый высокий уровень. Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта. Эта пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов", - сказал Хили, который председательствует на встрече министров обороны контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, эта помощь не только способствует усилению Украины, но и поддерживает промышленность Великобритании, ее экономику. Ранее Хили призвал участников контактной группы нарастить военную помощь Киеву, несмотря на усилия по мирному урегулированию конфликта.

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