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ЦБ аннулировал лицензию депозитария "Титульный Брокер"
ЦБ аннулировал лицензию депозитария "Титульный Брокер" - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ аннулировал лицензию депозитария "Титульный Брокер"
Банк России аннулировал с 11 апреля лицензию депозитария "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" из-за нарушений специальных экономических мер, сообщила... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T20:55+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России аннулировал с 11 апреля лицензию депозитария "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" из-за нарушений специальных экономических мер, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России 10 апреля 2025 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер". Основанием для принятия указанного решения послужили допущенные обществом при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг нарушения специальных экономических мер, установленных указом президента РФ от 03 марта 2023 года № 138", - говорится в сообщении. Действие лицензии прекращается с 11 апреля 2025 года. Общество обязано прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 11 августа 2025 года, пояснил регулятор.
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ЦБ аннулировал лицензию депозитария "Титульный Брокер"
ЦБ аннулировал лицензию депозитария "Титульный Брокер" с 11 апреля
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России аннулировал с 11 апреля лицензию депозитария "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" из-за нарушений специальных экономических мер, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России 10 апреля 2025 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер". Основанием для принятия указанного решения послужили допущенные обществом при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг нарушения специальных экономических мер, установленных указом президента РФ от 03 марта 2023 года № 138", - говорится в сообщении.
Действие лицензии прекращается с 11 апреля 2025 года. Общество обязано прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 11 августа 2025 года, пояснил регулятор.
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