https://1prime.ru/20250411/chernogoriya-856584743.html

Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС

Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС - 11.04.2025, ПРАЙМ

Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС

Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом ЕС в связи с ростом значимости расширения союза в свете вооруженного конфликта на Украине,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:32+0300

2025-04-11T11:32+0300

2025-04-11T11:32+0300

политика

черногория

украина

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/31/764083126_0:261:2929:1909_1920x0_80_0_0_b8e2465c0dd0c3b2e37741e52c3af196.jpg

АНТАЛЬЯ (Турция), 11 апр – ПРАЙМ. Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом ЕС в связи с ростом значимости расширения союза в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил президент Черногории Яков Милатович. Глава черногорского государства в пятницу принял участие в Анталийском дипломатическом форуме (ADF). По его словам, официальная Подгорица очень четко выразила свою позицию по вопросу вооруженного конфликта на Украине и того, "какими хочет видеть справедливость и мир на Украине". "У нас очень амбициозная цель – стать 29-м членом ЕС к 2029 году. Это очень простая цель и амбициозная цель, но и реалистичная, потому что мы уверены, что Европа поняла очень четко, особенно после российской агрессии на Украину, что расширение ЕС связано с безопасностью европейского континента. При этом изменяется и число европейских столиц, которые меняют свое отношение к процессу расширения. В этом, я верю, успешная история Черногории в смысле последующего членства в ЕС может стать ролевой моделью для всех остальных стран-кандидатов, которые хотят стать членами ЕС, и это в интересах самого ЕС", - заявил президент Черногории. Черногорский премьер Милойко Спайич сообщил в декабре 2024 года, что официальная Подгорица отправляет двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://1prime.ru/20240831/chernogoriya-851245918.html

черногория

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

черногория, украина, ес, нато