https://1prime.ru/20250411/chernogoriya-856584743.html
Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС
Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС - 11.04.2025, ПРАЙМ
Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС
Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом ЕС в связи с ростом значимости расширения союза в свете вооруженного конфликта на Украине,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:32+0300
2025-04-11T11:32+0300
2025-04-11T11:32+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 11 апр – ПРАЙМ. Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом ЕС в связи с ростом значимости расширения союза в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил президент Черногории Яков Милатович. Глава черногорского государства в пятницу принял участие в Анталийском дипломатическом форуме (ADF). По его словам, официальная Подгорица очень четко выразила свою позицию по вопросу вооруженного конфликта на Украине и того, "какими хочет видеть справедливость и мир на Украине". "У нас очень амбициозная цель – стать 29-м членом ЕС к 2029 году. Это очень простая цель и амбициозная цель, но и реалистичная, потому что мы уверены, что Европа поняла очень четко, особенно после российской агрессии на Украину, что расширение ЕС связано с безопасностью европейского континента. При этом изменяется и число европейских столиц, которые меняют свое отношение к процессу расширения. В этом, я верю, успешная история Черногории в смысле последующего членства в ЕС может стать ролевой моделью для всех остальных стран-кандидатов, которые хотят стать членами ЕС, и это в интересах самого ЕС", - заявил президент Черногории. Черногорский премьер Милойко Спайич сообщил в декабре 2024 года, что официальная Подгорица отправляет двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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черногория, украина, ес, нато
Политика, ЧЕРНОГОРИЯ, УКРАИНА, ЕС, НАТО
Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС
Президент Милатович: Черногория рассчитывает стать 29-м членом ЕС к 2029 году
АНТАЛЬЯ (Турция), 11 апр – ПРАЙМ. Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом ЕС в связи с ростом значимости расширения союза в свете вооруженного конфликта на Украине, заявил президент Черногории Яков Милатович.
Глава черногорского государства в пятницу принял участие в Анталийском дипломатическом форуме (ADF). По его словам, официальная Подгорица очень четко выразила свою позицию по вопросу вооруженного конфликта на Украине и того, "какими хочет видеть справедливость и мир на Украине".
"У нас очень амбициозная цель – стать 29-м членом ЕС к 2029 году. Это очень простая цель и амбициозная цель, но и реалистичная, потому что мы уверены, что Европа поняла очень четко, особенно после российской агрессии на Украину, что расширение ЕС связано с безопасностью европейского континента. При этом изменяется и число европейских столиц, которые меняют свое отношение к процессу расширения. В этом, я верю, успешная история Черногории в смысле последующего членства в ЕС может стать ролевой моделью для всех остальных стран-кандидатов, которые хотят стать членами ЕС, и это в интересах самого ЕС", - заявил президент Черногории.
Черногорский премьер Милойко Спайич сообщил в декабре 2024 года, что официальная Подгорица отправляет двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ.
Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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