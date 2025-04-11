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Чернышенко рассказал о турпоездках по России

Чернышенко рассказал о турпоездках по России - 11.04.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о турпоездках по России

Турпоездки по России в 2024 году совершили более 90 миллионов человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:59+0300

2025-04-11T12:59+0300

2025-04-11T12:59+0300

туризм

бизнес

россия

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Турпоездки по России в 2024 году совершили более 90 миллионов человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Число туристических поездок превысило 90 миллионов человек. Это на 37% выше, чем в 2021 году", - сказал Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. В целом, по его словам, по итогам 2024 года были достигнут все запланированные показатели нацпроекта по туризму. "Успешная реализация нацпроекта позволила продлить его до 2030 года. Цели нацпроекта поставлены достаточно амбициозные. Необходимо увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, а экспорт туристических услуг увеличить в три раза", - подчеркнул вице-премьер.

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туризм, бизнес, россия