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Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма - 11.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250411/chernyshenko-856606622.html
Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма
Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма - 11.04.2025, ПРАЙМ
Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма
Доля российского оборудования и техники для туристической индустрии к 2030 году, как ожидается, составит 84,5%, следует из сообщения аппарата вице-премьера РФ... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:07+0300
2025-04-11T18:07+0300
экономика
туризм
бизнес
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михаил иванов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Доля российского оборудования и техники для туристической индустрии к 2030 году, как ожидается, составит 84,5%, следует из сообщения аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" сформирован федеральный проект "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", который призван увеличить производство оборудования для горнолыжных курортов, парков развлечений, а также специализированной техники – туристических автобусов, круизных судов. Планируется, что к 2030 году доля отечественной продукции в туристической индустрии составит 84,5%", - говорится в сообщении. Данный проект реализуется Минпромторгом совместно с Минэкономразвития РФ. Как отметил Чернышенко, со стороны государства курорты будут поддержаны производством высокотехнологичного оборудования взамен ушедшим иностранным производителям – канатными дорогами, системами оснежения и спецтехникой. Кроме того, необходимо стимулировать производство туристических автобусов, дефицитного оборудования для парков развлечений, судов для межрегиональных речных перевозок, добавляется в сообщении. "До 2030 года их мощности позволяют выпустить до 450 единиц оборудования, что является важным шагом к технологическому суверенитету и развитию горнолыжного туризма в России", – подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов, чьи слова также приводятся в сообщении.
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туризм, бизнес, россия, рф, москва, дмитрий чернышенко, михаил иванов, минпромторг
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко, Михаил Иванов, Минпромторг
18:07 11.04.2025
 
Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма

Чернышенко: доля российского оборудования для туризма к 2030 году составит 84,5%

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Доля российского оборудования и техники для туристической индустрии к 2030 году, как ожидается, составит 84,5%, следует из сообщения аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" сформирован федеральный проект "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", который призван увеличить производство оборудования для горнолыжных курортов, парков развлечений, а также специализированной техники – туристических автобусов, круизных судов. Планируется, что к 2030 году доля отечественной продукции в туристической индустрии составит 84,5%", - говорится в сообщении.
Данный проект реализуется Минпромторгом совместно с Минэкономразвития РФ. Как отметил Чернышенко, со стороны государства курорты будут поддержаны производством высокотехнологичного оборудования взамен ушедшим иностранным производителям – канатными дорогами, системами оснежения и спецтехникой. Кроме того, необходимо стимулировать производство туристических автобусов, дефицитного оборудования для парков развлечений, судов для межрегиональных речных перевозок, добавляется в сообщении.
"До 2030 года их мощности позволяют выпустить до 450 единиц оборудования, что является важным шагом к технологическому суверенитету и развитию горнолыжного туризма в России", – подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов, чьи слова также приводятся в сообщении.
Дмитрий Чернышенко на III КМУ-2023 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Чернышенко рассказал о турпоездках по России
12:59
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯРФМОСКВАДмитрий ЧернышенкоМихаил ИвановМинпромторг
 
 
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