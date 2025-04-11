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ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность

ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность - 11.04.2025, ПРАЙМ

ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность

Винтокрылый летательный аппарат нового поколения, разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в качестве демонстратора технологий, будет... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T04:37+0300

2025-04-11T04:37+0300

2025-04-11T04:37+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Винтокрылый летательный аппарат нового поколения, разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в качестве демонстратора технологий, будет иметь повышенную эксплуатационную безопасность и отличаться простотой и дешевизной обслуживания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "Разработанный винтокрылый демонстратор технологий будет обладать повышенной безопасностью эксплуатации, простотой обслуживания, сниженными эксплуатационными расходами", - сказал он. По словам Сыпало, сформированный научно-технический задел будет использован в промышленности для трансфера этих технологий в беспилотный транспорт безаэродромного базирования, в том числе аэротакси. "Кроме того, в ЦАГИ совместно с ОКБ ведутся исследования по замене лопастей несущих и рулевых винтов для вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ансат на лопасти с профилями пятого поколения, по перспективным скоростным винтокрылым, а также преобразуемым летательным аппаратам", - отметил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, москва