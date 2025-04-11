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ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность
ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность
Винтокрылый летательный аппарат нового поколения, разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в качестве демонстратора технологий, будет... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T04:37+0300
2025-04-11T04:37+0300
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технологии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Винтокрылый летательный аппарат нового поколения, разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в качестве демонстратора технологий, будет иметь повышенную эксплуатационную безопасность и отличаться простотой и дешевизной обслуживания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Разработанный винтокрылый демонстратор технологий будет обладать повышенной безопасностью эксплуатации, простотой обслуживания, сниженными эксплуатационными расходами", - сказал он.
По словам Сыпало, сформированный научно-технический задел будет использован в промышленности для трансфера этих технологий в беспилотный транспорт безаэродромного базирования, в том числе аэротакси.
"Кроме того, в ЦАГИ совместно с ОКБ ведутся исследования по замене лопастей несущих и рулевых винтов для вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ансат на лопасти с профилями пятого поколения, по перспективным скоростным винтокрылым, а также преобразуемым летательным аппаратам", - отметил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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технологии, бизнес, москва
Технологии, Бизнес, МОСКВА
ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь высокую безопасность
ЦАГИ: винтокрылый демонстратор технологий будет иметь повышенную безопасность
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Винтокрылый летательный аппарат нового поколения, разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в качестве демонстратора технологий, будет иметь повышенную эксплуатационную безопасность и отличаться простотой и дешевизной обслуживания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Разработанный винтокрылый демонстратор технологий будет обладать повышенной безопасностью эксплуатации, простотой обслуживания, сниженными эксплуатационными расходами", - сказал он.
По словам Сыпало, сформированный научно-технический задел будет использован в промышленности для трансфера этих технологий в беспилотный транспорт безаэродромного базирования, в том числе аэротакси.
"Кроме того, в ЦАГИ совместно с ОКБ ведутся исследования по замене лопастей несущих и рулевых винтов для вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ансат на лопасти с профилями пятого поколения, по перспективным скоростным винтокрылым, а также преобразуемым летательным аппаратам", - отметил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.