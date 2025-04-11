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Курс доллара снижается к мировым валютам

Курс доллара снижается к мировым валютам - 11.04.2025, ПРАЙМ

Курс доллара снижается к мировым валютам

Стоимость доллара заметно снижается по отношению к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T18:00+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно снижается по отношению к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару поднимался на 1,27% - до 1,133 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1189 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 143,56 иены со 144,49 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,88%, до 100,06 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле снизился до 50,8 пункта с уровня марта в 57 пунктов. Аналитики прогнозировали его сокращение лишь до 54,5 пункта. С начала недели американская валюта подешевела к евро на 4,2%, к иене - на 2,8%, индекс доллара опустился на 3,1%. Трейдеры следили за новостями, связанными с введением США импортных пошлин, а также ответными мерами некоторых стран.

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