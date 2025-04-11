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Экс-посол Италии в России рассказал о переговорах по Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Экс-посол Италии в России рассказал о переговорах по Украине
Экс-посол Италии в России рассказал о переговорах по Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
Экс-посол Италии в России рассказал о переговорах по Украине
Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T07:17+0300
2025-04-11T07:17+0300
мировая экономика
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РИМ, 11 апр – ПРАЙМ. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности как России, так и Украины. Дипломат в четверг представил в Риме свою книгу "Трудный мир. Дневники посла в Москве", в которой изложил опыт пребывания во главе итальянской дипмиссии. "Это будет долгий и извилистый путь. Я, конечно, надеюсь, что факты опровергнут это название, но я думаю, что поскольку позиции все еще очень далеки, это будут переговоры, которые также будут носить глобальный характер и затрагивать различные аспекты, от экономических до политических, и не только касающиеся Украины", - заявил Стараче РИА Новости. По словам бывшего посла, в ходе переговоров придется рассмотреть множество вопросов, выходящих за пределы территориальных. "Например, огромная проблема - это безопасность России, другая огромная проблема — это безопасность Украины, а также экономические вопросы и санкции. Таким образом, взаимные гарантии безопасности - это сложная и трудная работа, но без гарантий безопасности трудно добиться длительного мира после столь разрушительной войны", - сказал дипломат. Выступая на презентации, Стараче заявил о неизбежности контактов с Россией, которым предстоит внести в вклад не только в достижение мира на Украине, но и безопасности Европы. "Россия – огромная страна, с которой необходимо вести диалог. В этой игре Украина стала жертвой на алтаре в рамках большой игры крупных держав. И мы видим, что на переговорах в Стамбуле США и России говорят о нормализации отношений, а не об Украине. Проблема номер один для США и для России заключается в том, как воплотить в жизнь компромисс в отношениях между двумя странами", - заявил посол.
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мировая экономика, россия, украина, сша, европа
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЕВРОПА
07:17 11.04.2025
 
Экс-посол Италии в России рассказал о переговорах по Украине

Экс-посол Италии Стараче: переговоры по Украине должны решить вопросы безопасности

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РИМ, 11 апр – ПРАЙМ. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности как России, так и Украины.
Дипломат в четверг представил в Риме свою книгу "Трудный мир. Дневники посла в Москве", в которой изложил опыт пребывания во главе итальянской дипмиссии.
"Это будет долгий и извилистый путь. Я, конечно, надеюсь, что факты опровергнут это название, но я думаю, что поскольку позиции все еще очень далеки, это будут переговоры, которые также будут носить глобальный характер и затрагивать различные аспекты, от экономических до политических, и не только касающиеся Украины", - заявил Стараче РИА Новости.
По словам бывшего посла, в ходе переговоров придется рассмотреть множество вопросов, выходящих за пределы территориальных.
"Например, огромная проблема - это безопасность России, другая огромная проблема — это безопасность Украины, а также экономические вопросы и санкции. Таким образом, взаимные гарантии безопасности - это сложная и трудная работа, но без гарантий безопасности трудно добиться длительного мира после столь разрушительной войны", - сказал дипломат.
Выступая на презентации, Стараче заявил о неизбежности контактов с Россией, которым предстоит внести в вклад не только в достижение мира на Украине, но и безопасности Европы.
"Россия – огромная страна, с которой необходимо вести диалог. В этой игре Украина стала жертвой на алтаре в рамках большой игры крупных держав. И мы видим, что на переговорах в Стамбуле США и России говорят о нормализации отношений, а не об Украине. Проблема номер один для США и для России заключается в том, как воплотить в жизнь компромисс в отношениях между двумя странами", - заявил посол.
 
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