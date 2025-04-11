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Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США
Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T04:40+0300
2025-04-11T04:40+0300
мировая экономика
экономика
технологии
дональд трамп
денис кусков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.
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192
40
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мировая экономика, технологии, дональд трамп, денис кусков
Мировая экономика, Экономика, Технологии, Дональд Трамп, Денис Кусков
04:40 11.04.2025
 
Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США

Аналитик Муртазин: перенести производство Apple из Китая в США невозможно

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
"Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин.
В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.
 
ЭкономикаМировая экономикаТехнологииДональд ТрампДенис Кусков
 
 
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