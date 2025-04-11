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Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США

Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США - 11.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность переноса производства Apple из Китая в США

Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T04:40+0300

2025-04-11T04:40+0300

2025-04-11T04:40+0300

мировая экономика

экономика

технологии

дональд трамп

денис кусков

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, технологии, дональд трамп, денис кусков